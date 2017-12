Halušky v Tureckej najrýchlejšie uvarili a zjedli Banskobystričania

Turecká 7. júna (TASR) - Víťazom deviateho ročníka Majstrovstiev sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek sa dnes v Tureckej neďaleko Banskej Bystrice ...

7. jún 2003 o 19:18 © TASR 2003

Turecká 7. júna (TASR) - Víťazom deviateho ročníka Majstrovstiev sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek sa dnes v Tureckej neďaleko Banskej Bystrice stalo štvorčlenné družstvo Žinčica z Banskej Bystrice. Pod taktovkou kuchára Mariána Abraháma dokázalo uvariť 3,5 kilogramu halušiek za 11,50 minúty a zjesť ich za 1,19 minúty.

Na druhom mieste skončil "medzinárodný" team, ktorému šéfoval Banskobystričan Peter Biensky a členom ktorého bol aj pán Mata z Austrálie. Jediné čiste zahraničné družstvo z Česka skončilo na poslednom klasifikovanom mieste. Aj preto, ako pre TASR uviedol hlavný rozhodca majstrovstiev Milan Holák, že si halušky doslova vychutnávalo. Kým napríklad Nitrania s kuchárom Klementom Mitterpachom dokázali zjesť 3,5-kilovú porciu halušiek najrýchlejšie a to za necelú minútu, Česi rovnaké množstvo zvládli za jednu a trištvrte hodiny.

Halušky najrýchlejšie tohto roku, za 8,11 minúty uvarilo družstvo, ktoré v celkovom poradí skončilo druhé. Už tradičný účastník majstrovstiev, družstvo nevidiacich Kukuk team, z ktorého iba kuchár Milan Vraniar vidí na jedno oko, skončilo z vyše tridsiatich družstiev na dvadsiatom mieste. Len o trochu lepšie si počínala skupina Senzus, ktorú klasifikovali ako štrnástu v poradí.

Do Tureckej dnes prišlo približne osemtisíc ľudí, čo je najviac zo všetkých doterajších ročníkov. Okrem varenia halušiek, vystúpenia skupiny Senzus a ďalších účinkujúcich ich pozornosť pútala aj pravidelná súťaž o najťažšieho chlapa a najľahšiu ženu. Tohto roku sa nimi stali Vlado s hmotnosťou 192 a Eliška s 38 kilogramami. Sponzori ich vyvážili múkou a zemiakmi, ktoré s ich súhlasom organizátori odovzdali Dojčenskému ústavu na Kolárovej ulici v Banskej Bystrici.

Štvorčlenné družstvá, ako uviedol Milan Holák, pripravovali dnes tri a pol kilogramov halušiek. Zemiaky mohol strúhať iba kuchár, ostatní založili oheň, pripravili bryndzu, škvarky a udržiavali čistotu. Čas sa zastavil až vtedy, keď boli halušky kompletne hotové a dochutené. Potom sa k nemu prirátal čas, za ktorý družstvo zjedlo halušky.

Za nedodržanie pravidiel rozhodcovia udeľovali trestné body. Ak by si ale niekto bol pri strúhaní zemiakov poranil prsty a začali mu krvácať, družstvo by diskvalifikovali, čo sa však nestalo. Rovnako vtedy, ak by halušky nemali predpísanú hmotnosť 3,5 kilogramu, čo nedodržalo iba jedno družstvo. Rekordný čas vlaňajšieho víťazného družstvo z firmy Fittich 12,06 minúty sa tohto roku prekonať nepodarilo.