Lisa Marie Presleyová: Jacko mi v posteli nikdy nedal to, čo som chcela

Washington 9. júna (TASR) - Lisa Marie Presleyová prezradila, že Michael Jackson jej nikdy neposkytol to, po čom v posteli skutočne túžila.

9. jún 2003 o 15:00 © TASR 2003

Ako povedala v rozhovore pre časopis Playboy, jej bývalý manžel "nie je sexuálne zvodný, ale je na ňom niečo fascinujúce".

Na intímnu otázku, aký sex by zodpovedal jej predstavám, 35-ročná dcéra Elvisa Presleyho odvetila: "Mám to rada tak, ako to robia v pornofilmoch."

Keďže tieto sexuálne túžby jej Jacko nikdy nesplnil a druhý manžel Nicolas Cage sa zrejme tiež bohvieako nevyznamenal, Lisa Marie rezignovane konštatovala:

"Myslím, že by mi bolo oveľa lepšie ako lesbičke."