Hexáci počas svadby uniesli svojho lídra

8. jún 2003 o 19:00 © TASR 2003

Bratislava 8. júna (TASR) Líder kapely Hex, mladoženáč Tomáš Dohňanský alias Yxo sa podobne ako pred pár týždňami jeho kolega z hudobnej brandže, spevák Paľo Drapák nevyhol koncertovaniu ani v deň svojho sobáša.

"Chlapci z kapely ma uniesli hrať na jeden koncert, ale potom sme sa opäť vrátili na svadbu," smeje sa Yxo, ktorý ani na druhý deň, teda v sobotu, svojich fanúšikov nesklamal a absolvoval so skupinou približne hodinový koncert na garden party po tenisovom turnaji Victoria Cup v Bratislave. Len a len žene svojho srdca sa však celkom určite bude venovať na prvej manželskej dovolenke v zahraničí. "Ideme sami dvaja na pár dní do Turecka," prezradil gitarista a spevák skupiny, ktorý svoje manželské áno povedal v piatok 6. júna. Nielen svadba lídra Hexu sa však minulý týždeň zapísala do kroniky tejto populárnej kapely. Peter Dudák alias Ďuďo totiž úspešne ukončil štúdium na druhej vysokej škole.