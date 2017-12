Iracké múzeum bude opäť vystavovať stratený poklad

9. jún 2003

Bagdad 9. júna (TASR) - Na budúci mesiac opäť otvoria slávne bagdadské múzeum starožitností, ktoré bolo úplne vydrancované počas rabovania po aprílovom páde režimu Saddáma Husajna v Iraku. Mnohé z jeho artefaktov, ktoré podľa obáv historikov už nenávratne zmizli, sa našli v tajných pivniciach a podzemných chodbách po celom meste.

Ako dnes prezradil výskumný riaditeľ múzea Donny George, medzi opäť vystavenými exponátmi bude aj Poklad Nimrúdu - zbierka drahými kameňmi vysádzaných zlatých klenotov nevyčísliteľnej hodnoty z čias Asýrie, ktoré boli za posledných 3000 rokov vystavené len jediný raz.

Poklad Nimrúdu dostal názov podľa zrúcanín v severnom Iraku, ležiacich medzi mestami Mósul a Erbil. Vzácny poklad sa našiel v zaplavených pivniciach pod vyrabovaným trezorom rovnako vydrancovanej centrálnej banky v Bagdade.

Vzácne klenoty boli objavené v rokoch 1988-1990 v starobylých kráľovských hrobkách pod asýrskym palácom, ktorého vek sa datuje do deviateho storočia pred naším letopočtom. Poklad bol vystavený v Bagdadskom múzeu, no tesne pred vypuknutím vojny v Perzskom zálive v roku 1991 ho ukryli do centrálnej banky.

Poklad bude opäť vystavený od 3. júla, keď sa opäť otvorí aj veľká Asýrska galéria múzea.

Okrem artefaktov z Nimrúdu objavili americkí vyšetrovatelia aj tisíce predmetov z hlavnej výstavnej kolekcie múzea. K nálezu došlo minulý týždeň, keď ich zamestnanci priviedli do tajnej pivnice na bližšie neurčenom mieste v Bagdade. Artefakty sem boli prevezené pred americkou inváziou do Iraku, aby sa nepoškodili.

Na tomto tajnom mieste má múzeum bezpečne uschovanú celú kolekciu múzea, ktorá bola vystavená, prezradil George. Na otázku, kde sa táto tajná pivnica nachádza, riaditeľ s úsmevom odpovedal: "Keby som vám to prezradil, už by to nebolo tajné."

Do múzea sa vrátilo aj množstvo predmetov, ktoré si počas vojny vzali domov jeho pracovníci. Podľa amerických vyšetrovateľov chýba ešte stále okolo 3000 predmetov patriacich múzeu, hoci mnohé z nich nedosahovali výstavnú kvalitu. Počet chýbajúcich artefaktov je našťastie oveľa nižší, než sa pôvodne obávali.

Veľkou stratou je však 33 predmetov z hlavnej výstavnej zbierky múzea, ktoré stále chýbajú. Riaditeľ George sa obáva, že tieto vzácnosti už neuvidí, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou ich ukradli profesionálni zlodeji a teraz sú už mimo Iraku.

Medzi stratenými pokladmi bola aj Váza z Warky - sumerská obetná čaša, pochádzajúca z roku 3200 pred n.l., a bronzová socha Basitki z roku 2300 pred n.l. Strata týchto artefaktov je veľkou tragédiou nielen pre samotné múzeum, ale pre celé ľudstva, hovorí George, pretože išlo o kultúrne pamiatky z čias úsvitu ľudských dejín.

"Iracké múzeum bolo možno jediným múzeom na svete, ktoré malo kompletnú zbierku dokumentujúcu vývin ľudských dejín, počnúc obdobím pred pol miliónom rokov až po začiatok minulého storočia," hovorí riaditeľ bagdadského múzea. "A tieto predmety sú veľmi dôležitými ohnivkami v tejto reťazi."

"Vďaka týmto veciam ste mohli sledovať vývoj umenia, vývoj filozofie. Teraz ale chýbajú a to je obrovská strata nielen pre múzeum, ale pre celé ľudstvo."