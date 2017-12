CD / VÁŽNA HUDBA

nové CD na trhu

9. jún 2003 o 11:00

Slovak Cello Music

Alexander Albrecht, Vladimír Godár, Jevgenij Iršai, Jozef Kolkovič, Mirko Krajči, Ladislav Kupkovič, Anton Steinecker, Ilja Zeljenka. Violončelo: Ján Slávik a Jozef Podhoranský, klarinet: Branislav Duglovič. Vydal: Slovkoncert / Diskant

Najčerstvejšou slovenskou novinkou na trhu s vážnou hudbou je nedávno vydané cédečko s názvom Slovak Cello Music. Interpretom a dramaturgom v jednej osobe je violončelista a pedagóg na Vysokej školy múzických umení Ján Slávik. Predstavuje tu staršiu i mladšiu súčasnú skladateľskú generáciu: Zeljenka, Kupkovič, Iršai, Krajči, Godár, Steinecker, Kolkovič. Najstarším zástupcom skladateľského umenia je nestor slovenskej hudby Alexander Albrecht, ktorý je na CD zastúpený scherzom Čertík z rozprávky. Ako sólista sa Slávik predstavuje v tom najlepšom svetle a dokazuje, že zanietenou interpretáciou môžu poslucháča osloviť i diela našich autorov.

Karel Ančerl. Dvořák: Rekviem. Smuteční mše pro sóla, smíšený sbor a orchestr.

Český spevácky zbor, Český filharmonický orchester. Vydal: Supraphon.

Firma Supraphon vydáva k tridsiatemu výročiu smrti bývalého šéfdirigenta Českej filharmónie Karla Ančerla kompletnú kolekciu jeho nahrávok. Karel Ančerl kormidloval Českú filharmóniu v šesťdesiatych rokoch a priviedol ju k tým najvyšším métam. Z množstva kvalitných nahrávok, ktoré s orchestrom zrealizoval, postupne vydá Supraphon 42 titulov. Pôvodné záznamy sú zvukovo upravené najnovšou digitálnou technológiou. Z plejády skvostov „Ančerl Gold Edition“ treba upozorniť na prekrásnu a vysoko cenenú nahrávku Requiem op. 89 od Antonína Dvořáka.

Anne Sofie von Otter signs Offenbach

Les Musiciens du Louvre. Dirigent: Marc Minkowski. Vydal DGG

Ďalším kvalitným titulom je CD z dielne známej nemeckej DGG, ktorá vydala nový album svetoznámej švédskej mezzosopranistky Anne Sofie von Otter. Táto všestranná umelkyňa nevšedným spôsobom interpretuje árie a scény z Offenbachových operiet. Sólistku majstrovsky sprevádza dirigent Marc Minkowski spolu s francúzskym telesom Les Musiciens de Louvre. Ide o prierez živého koncertu, ktorý sa uskutočnil v Paríži. Majstrovská interpretácia!

Viktoria Mullova: Mozart

Concertos pour violon, 1-3-4. Orchestra of the Age of Enlightenment.

Svetoznáma ruská huslistka Viktoria Mullová hrá Mozarta. Charizmatická interpretka žijúca v Londýne nahrala jeho tri populárne husľové koncerty spolu s Orchestra of the Age of Enlightenment, ktorý súčasne aj viedla. Vytvorila vynikajúcu nahrávku vzbudzujúcu oprávnenú pozornosť na celosvetovom hudobnom trhu.

(alex)