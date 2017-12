Aký by mal byť nový divadelný divák?

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Divadelným ústavom a Nadáciou - Centrom súčasného umenia pripravili podujatie s témou Hľadania nového diváka - Vzťah kultúrnych inštitúcií a ich publika, ktoré sa uskutoční dnes od ...

10. jún 2003 o 14:00

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Divadelným ústavom a Nadáciou - Centrom súčasného umenia pripravili podujatie s témou Hľadania nového diváka - Vzťah kultúrnych inštitúcií a ich publika, ktoré sa uskutoční dnes od 10.00 h v Štúdiu 12 Divadelného ústavu. Prezentáciu ako i následný workhop s účastníkmi seminára bude viesť Anna C. Grega, expertka z Australia Council for the Arts, vedúca projektu Audience Development „Seeding“ Project.

Prezentácia a workshop budú v anglickom jazyku s tlmočením. (kul)