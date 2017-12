Klasika i vyznanie gayov

Hra - Take Me Out (autor Richard Greenberg)

Muzikál - Hairspray (hudba Marc Shaiman, text Scott Wittman a Marc Shaiman)

Muzikálový návrat - Nine (hudba a text Maury Yeston)

Činoherný návrat - Long Day‘s Journey Into Night (autor Eugene O‘Neill)

Režisér hry - Joe Mantello (Take Me Out)

Režisér muzikálu - Jack O‘Brien (Hairspray)

Herec v hre - Brian Dennehy (Long Day‘s Journey Into Night, režisér Robert Falls)

Herečka v hre - Vanessa Redgravová (Long Day‘s Journey Into Night)

Herec v muzikáli - Harvey Fierstein (Hairspray)

Herečka v muzikáli - Marissa Jaret Winokurová (Hairspray)

Herec vo vedľajšej postave - hra - Denis O‘Hare (Take Me Out)

Herečka vo vedľajšej postave - hra - Michele Pawková (Hollywood Arms)

Herec vo vedľajšej postave - muzikál - Dick Latessa (Hairspray)