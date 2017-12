Trevora Goddarda zo seriálu J.A.G. našli mŕtveho v Hollywoode

10. jún 2003 o 15:00 © TASR 2003/foto: http://www.trevorgoddard.com

Los Angeles 10. júna (TASR) Austrálskeho herca Trevora Goddarda, ktorý stvárnil v seriáli J.A.G.- Vojenská generálna prokuratúra poručíka Michaela "Mica" Brumbyho, našli mŕtveho v Hollywoode.

Podľa správ amerických médií zomrel 37-ročný herec už v sobotu. Predbežná pitevná správa uvádza, že Goddard zomrel na predávkovanie liekmi. Polícia vychádza z teórie, že išlo o samovraždu.

Goddard, niekdajší boxer, ktorý sa dostal do zábavného priemyslu cez reklamu na pivo, bol známy najmä vďaka účinkovaniu v seriáli J.A.G. Hral aj vo viacerých akčných filmoch - Mortal Kombat, Octalus.

Goddard práve ukončil natáčanie pirátskeho filmu Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl (Karibskí piráti: Kliatba čiernej perly) po boku Johnnyho Deppa a Orlanda Blooma.