Džezový hurikán Hiromi

Hiromi: Another Mind * Telarc/DIVYD * 70 minút

11. jún 2003 o 13:30 Oliver Rehák

Má dvadsaťštyri rokov a hrá virtuózne na klavír. Je z Japonska, no momentálne študuje na najprestížnejšom džezovom učilišti Berklee School of Music v americkom Bostone. O Hiromi Uehara ešte budeme veľa počuť, varujú osobnosti ako Chick Corea či Oscar Peterson, ktorí si s ňou už zahrali. Chválospevy na jej adresu šíri aj kritika – mienkotvorný časopis Down Beat o jej albume napísal, že znie „akoby Keith Emerson viedol slávnu džezrockovú skupinu Return to Forever v jej ranom období, CD Another Mind iskrí zvukom hromového klavíra a dvojicou rytmických prenasledovateľov“, a k ódam sa pridávajú ďalší.

Útla slečna pritom nahrala iba debutový album. Ale aký! V triu s basgitarou a bicími, čo sa považuje za výzvu aj pre najlepších interpretov. A zostavený iba z vlastných skladieb a bez playbackov. V niekoľkých z deviatich kompozícií sa objavia elitní hostia: vyhľadávaný štúdiový basgitarista Anthony Jackson, hráč na altsaxofón Jimi Odgren a gitarista Dave Fiuczynski. Už od úvodného one, two, three je to pekelná jazda. Hypnotické basové figúry, energický rytmus bicích a elektrizujúce jazdy po klaviatúre. Sedemdesiat minút hudby je poriadna porcia, ale vydržíte ju počúvať až do konca.

Hiromi má neuveriteľnú techniku a drive – na klavír hrá od šiestich rokov a vyvracia teóriu o japonských interpretoch ako obetiach ukradnutého detstva, ktoré museli obetovať mechanickému drveniu stupníc. Naopak, mala šťastie na dobrých učiteľov, a tak sa veselo okrem džezu oddávala počúvaniu i hraniu Bacha či rockovej hudby. To všetko odráža jej album: džez je stále základom skladieb, no Hiromi podľa potreby vyťahuje prvky a zvuky funky, popu a na záver akoby nič odpáli virtuóznu sólovú poctu v duchu ragtime Carlovi Stallingovi, autorovi hudby ku kreslenému seriálu Tom and Jerry. „Všetko, čo hrám, súvisí len s tým, čo som počúvala v detstve,“ skromne dodáva Hiromi.