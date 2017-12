Animatrix plní všetko to, čo sľuboval Matrix

Keď boli Andy a Larry Wachovski v roku 1999 v Japonsku na štarte prvého dielu Matrixu, zoznámili sa so všetkými svojimi idolmi – kresliarmi a animátormi, bez ktorých vplyvu by Matrix nemal svoj revolučný look. Práve preslávený efekt bullet time, moment, .

Posledný let Ozirisu, jeden z deviatich krátkych filmov so spoločným titulom Animatrix. Počítačovo animovaný úsek súvisí s filmom Matrix Reloaded, načrtáva, čo sa v ňom stane, a rozvíja príbeh za rámec naplánovanej trilógie. FOTO – REUTERS

Keď boli Andy a Larry Wachovski v roku 1999 v Japonsku na štarte prvého dielu Matrixu, zoznámili sa so všetkými svojimi idolmi – kresliarmi a animátormi, bez ktorých vplyvu by Matrix nemal svoj revolučný look. Práve preslávený efekt bullet time, moment, v ktorom aktéri počas bitky zamrznú na sochy, je typickým motívom japonského animovaného filmu. Zrodil sa ako z núdze cnosť: bolo treba znížiť výrobné náklady, a teda maximálne osláviť pózy bojovníkov, ktorí sa pohybujú spomalene. Bratia Wachowski si už mohli dovoliť luxus, premiestniť tento efekt veľmi drahým spôsobom do reálneho filmu. Jedinečné bolo, že tento transfer prechádza celým príbehom.

Zo stretnutí s japonskými umelcami vyplynula myšlienka – zavesiť na pokračovanie Matrixu deväť animovaných filmov – štyri z nich si môžete pozrieť bezplatne na stránke www.theanimatrix.com – ktoré majú so samotným príbehom spoločné len to, že si požičali postavy a ich konštelácie. Inak sú to však samostatné drobné diela. Štyri z deviatich príbehov napísali bratia Wachowski sami, pri ostatných nechali ostatným režisérom voľnú ruku, možno teda povedať, že Animatrixom akoby sa Matrix vracal k svojim koreňom.

„Vznikla bohatá panoráma vzájomných vplyvov medzi Východom a Západom: najskôr sa tvorcovia japonských manga komiksov napájali americkou školou, potom sa bratia Wachowski dali inšpirovať Japoncami a tí zasa Matrixom,“ hodnotí Animatrix nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Krátke filmy zapadajú do medzier v rozprávaní, zapĺňajú ich vlastnými príbehmi a ďalej ich rozvíjajú. Sem-tam sa vynoria postavy z originálu, ktoré potom hovoria hlasom Keanu Reevesa či Carrie-Ann Mossovej. Detektívka Šinčira Watanabeho opisuje pátranie po Trinity v ponurých čiernych obrazoch, v Svetovom rekorde Takeši Koikeho z Matrixu uteká atlét a Kid‘s Story je o úniku znudeného školáka do sna o Neovom svete.

Každá epizóda má vlastný rukopis, bratia Wachowski sa správajú podobne ako slávne značky módneho oblečenia, ktoré dajú svoju líniu rozvíjať novým dizajnérom, či skladatelia, ktorí nechajú iných, aby improvizovali na ich hudbu.

Dvojdielna epizóda Mahira Maedu – tú napísali sami Wachowski – je úvodom k Matrixu. Dozvieme sa, ako sa stalo, že stroje ovládli svet a začali vykorisťovať ľudí ako svoj energetický zdroj. The Second Renaissance Part 1 & 2 je layout genézy Matrixu, impozantný produkt tokijského 4 oC-Studios, náčrt hraného filmu, impulz pre našu predstavivosť, to, čo zodpovedá podstate DVD-média. Projekt sa vetví do desiatok odbočiek ako košatý strom.

V Animatrixe to možno vidíme po prvýkrát naplno: kino prestáva byť miestom, v ktorom má film svoju definitívnu podobu. Už nejde iba o to, vidieť film, ale aj o to, ponoriť sa do rôznych paralelných svetov, či už je to počítačová hra, alebo Animatrix. Film už nie je svetom pre seba, ale len tvorivý veľký tresk, ktorý sa potom rozpína stále ďalej.

