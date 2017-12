V hitparádach chce preraziť iracká chlapčenská skupina

BAGDAD 12. júna (SITA/Reuters) - V západných hitparádach by chcela preraziť iracká chlapčenská skupina, ktorá vznikla tesne po páde režimu Saddáma Husajna. Päticu s názvom Unknown To No One si už zobral "do parády" istý britský producent, ktorý z nej chce

vytvoriť novú svetovú hviezdu. Zatiaľ čo v západných krajinách patria chlapčenské skupiny do tej najkonformnejšej časti hudobného šoubiznisu, v Iraku sú chlapci z Unknown To No One takmer disidentmi. Iracké autority ich totiž považujú za vyslancov diabolskej západnej kultúry. "Žili sme v diktatúre 35 rokov. To už hádam stačilo," hovorí líder skupiny, 20-ročný študent biológie Nadím Hamed. "Ak na nás budú útočiť len preto, že hráme svoju hudbu, bude to terorizmus," dodáva. Zloženie skupiny odráža rôznosť náboženských vyznaní a národností na území Iraku: Dvaja členovia sú kresťanmi s arménskymi koreňmi, ďalší dvaja sú Arabi a šiítski moslimovia a posledný je Kurdom patriacim k sunitskej vetve islamu. "Všetci sme bratmi," hovorí Hamed.