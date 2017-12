Hviezdy na letnom slovenskom nebi

Festivalová sezóna sa na Slovensku nezačala práve najšťastnejšie. Košický Roxyfest skončil predčasne pre malý záujem ...

Festivalová sezóna sa na Slovensku nezačala práve najšťastnejšie. Košický Roxyfest skončil predčasne pre malý záujem divákov a nevyjasnené vzťahy medzi hudobníkmi a organizátormi. Na Svätojurský Rámus vtrhli kukláči. Ich neohrabaný zásah proti domnelým dílerom položil nakoniec Rámus na kolená.

Dúfajme, že v tejto letnej hudobnej sezóne sa podobné nepríjemnosti nezopakujú a že popri troch mamutích festivaloch Pohoda, Klikkfest a Rock Pop Corgoň sa bude dariť aj menším regionálnym hudobným akciám.

Počet festivalov na Slovensku sa každým rokom zväčšuje. To je pozitívna správa. Budeme si ale musieť ešte počkať na to, akým spôsobom sa vyprofilujú a odlíšia jeden od druhého, žánrovo či jedinečnosťou atmosféry. Ponuka ešte nie je taká pestrá ako v susednom Česku, kde má svoj festival v lete nielen každý hudobný žáner, ale takmer každé mestečko.

V tomto smere by sa mohol uchytiť staronový Hurytan, ktorý sa bude konať už dnes na Zlatých pieskoch v Bratislave. Po svojom predchodcovi zdedil iba meno, nie dlžoby, ani program, robia ho iní ľudia a bude čisto v znamení worldmusic. Najväčšie zastúpenie majú rockové akcie, početné sú aj country-folkovo ladené festivaly. Až za nimi nasleduje alternatíva, tanečná scéna a ostatné žánre.

Ťaháky na Zlatých pieskoch a v Trenčíne

Na aké veľké zahraničné hviezdy sa Slovensko môže tešiť toto leto? Určite na dve veľké. Jednou z nich je švédska skupina The Cardigans so speváčkou Ninou Perssonovou. Jej protipólom je britský metalový tvrďas Lemmy Kilminster so skupinou Motörhead.

Skupina bola na vrchole v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch a bude hviezdou festivalu Rock Pop Corgoň. Predstavitelia britskej tvrdej školy miešajúci heavy metal, hard rock a punk, sú žijúcimi legendami. Za svoju dvadsaťosmeročnú existenciu stále menila zloženie (líder a basgitarista Kilminster je jediný pôvodný člen), ale nikdy sa nevzdala svojho ostrého, dravého zvuku.

Oproti tomu The Cardigans, hviezdy Pohody, sú na vrchole popularity. Sympatickí Švédi sa presadili v polovici 90. rokov sladkou zmesou popu a donedávna boli považovaní za allternatívna odpoveď na Abbu, mimochodom, ich krajanov. Celý svet ich spoznal až vďaka hitu Lovefool z amerického filmu Romeo a Júlia. Vydali už šesť albumov, posledný je tohtoročný Long Gone Before Daylight, na ktorom sa prblížili k súčasnému americkému folkrocku. Ten by mali predstaviť aj v Trenčíne.

Pohoda ponúkne aj superlegendu jamajského ska The Skatalites. Silné zastúpenie tam bude mať elektronická scéna (Hooverphonic, Dreadzone, Jazzanova) a worldmusic (Orchester Bobana Markoviča, Kočani orkestar, Havana Open).

Island v Nových Zámkoch

Južnejšie, na Kozel Klikkfeste v Nových Zámkoch, sa predstavia islandskí Mezzoforte. Kultová formácia hrajúca v štýle funky vznikla v roku 1977 a jej prvým medzinárodným hitom sa stala pieseň Garden Party, ktorá vyšla na albume Surprise-Surprise. Novozámocký festival hostí aj jamajskú legendu Mikeyho Dreada jeho desaťčlennú kapelu The Controls Band. Dread, predstaviteľ reggae generácie sedemdesiatych rokov, v minulosti spolupracoval napríklad s The Clash.

V Rimavskej Sobote slovenskému publiku po minuloročnom zrušenom turné s Kryštofom konečne zahrajú litovskí Brainstorm, o ktorých idú veľmi dobré chýry. Bohatý výber slovenských a českých skupín ponúkne modranský Hodokvas, strednú generáciu a pamäníkov určite poteší Country Mlyn pri Malackách.

Všetky festivaly sa rozširujú, len Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach si chce zachovať komornejšiu atmosféru. Nedarí sa mu. Na „mini“ festival už chodí viac ľudí, ako má dedinka obyvateľov.