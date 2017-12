Prehliadka talentov z detských domovov

BRATISLAVA 14. júna (SITA) - Viac ako stovka detí z detských domovov vystúpi dnes o 15:00 v estrádnej hale bratislavského Parku kultúry a oddychu (PKO) na trinástom ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti detí z detských domovov a špeciálny

14. jún 2003 o 9:47 NULL

ch internátnych škôl Najmilší koncert roka. Akcia je vyvrcholením celoročného rozvojového programu, v rámci ktorého deti z detských domovov a špeciálnych internátnych základných škôl majú možnosť prezentovať svoj talent v speve, tanci, hre na hudobný nástroj, či v literárno-dramatickej tvorbe v takmer trojhodinovom programe. Program bude moderovať Katarína Brychtová spoločne s Andrejom Bičanom.

Do celoslovenského finále postúpilo 133 detí zo 17 detských domovov a zo šiestich špeciálnych základných internátnych škôl - víťazov siedmich regionálnych kôl. Organizátori sa snažia každoročne obohatiť programovú dramaturgiu a motivovať deti v tvorivých aktivitách. Verejnosť je na koncerte srdečne vítaná. Deti, ktoré prejavili svoj talent, sa zúčastnia na letnom speváckom tábore a 30 detí, ktoré postúpili do celoslovenskej prehliadky, pocestuje do Chorvátska. Koncert pripravila Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar v spolupráci s PKO v Bratislave.