Miro Žbirka to "nepitval" a na hlasovacom lístku zaškrtol áno

Praha 14. júna (TASR) - Známy spevák Miro Žbirka sa nestihol zúčastniť euroreferenda na Slovensku a pri hlásení predbežných výsledkov, ktoré pripomínali ...

14. jún 2003 o 15:09 © TASR 2003

Praha 14. júna (TASR) - Známy spevák Miro Žbirka sa nestihol zúčastniť euroreferenda na Slovensku a pri hlásení predbežných výsledkov, ktoré pripomínali drámu, trpel výčitkami svedomia. Odľahlo mu až po tom, keď vyhlásili plebiscit za platný a úspešný aj napriek tomu, že v ňom nehlasoval.

Majiteľ dvojitého občianstva sa preto pred referendom o vstupe Českej republiky do EÚ dôkladne poistil a hoci ho pracovné povinnosti zaviedli v piatok mimo Prahy, kde žije už niekoľko rokov, po koncerte nevyspatý dorazil do českej metropoly a v sobotu pár hodín pred uzavretím volebných miestností odhlasoval.

Žbirka na hlasovacom lístku zaškrtol áno a priznal, že jeho rozhodnutie bolo úplne samozrejmé a nepripúšťal inú alternatívu. "Vôbec som to nepitval," povedal pre TASR spevák, ktorému je blízka európska myšlienka. "Ako by to vyzeralo, keby Slovensko, Poľsko a Maďarsko boli v únii a Česko ako osamotený ostrov nie?" dodal. Z budúcnosti krajiny ako člena EÚ obavy nemá, pretože "aj zmeny po roku 1989 boli napriek istým problémom pozitívne".

(vyslaná spravodajkyňa TASR Alena Lacyková) pel