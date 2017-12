Nový Zéland vydá mince s motívmi filmu Pán prsteňov

Wellington 15. júna (TASR) - Milovníci diela J.R.R. Tolkiena Pán prsteňov sa môžu opäť tešiť. Tentoraz na suvenír z Nového Zélandu, kde sa tamojšia štátna pošta rozhodla, že koncom tohto roku vydá sadu mincí zobrazujúcich motívy z filmu Pán prsteňov. Mince sa dokonca stanú legálnym platidlom v krajine, kde sa film natáčal. Informoval dnes o tom novozélandský spravodajský server Stuff.

Vydanie platidla sa bude časovo prelínať s uvedením poslednej časti trilógie režiséra Petra Jacksona s názvom Návrat kráľa, ktorý sa dostane do kín v decembri tohto roku.

V súčasnosti sa rozhoduje, ktoré slávne motívy zo sfilmovanej verzie Tolkienových románov sa na minciach objavia.

Mince budú mať nominálnu hodnotu od 50 centov do desať novozélandských dolárov a budú vyrobené zo zlata, striebra a zliatiny medi a niklu. Známy je aj výrobca - bude ňou britská kráľovská mincovňa. Presný dátum uvedenia mincí do obehu ešte nie je známy - podľa nemenovaných zdrojov by sa tak malo stať už v júli. Vie sa už, že budú k dispozícii po jednotlivých kusoch a v prezentačných balíčkoch.