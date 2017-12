Moore, sir Roger Moore

Herec Roger Moore (75), predstaviteľ legendárneho agenta Jamesa Bonda, bude povýšený do rytierskeho stavu a dostane právo nosiť titul sir. Moore je dlhoročným vyslancom Detského fondu OSN (UNICEF). Skratku OBE - Officer of the British Empire (Dôstojník ..

16. jún 2003 o 9:00

Herec Roger Moore (75), predstaviteľ legendárneho agenta Jamesa Bonda, bude povýšený do rytierskeho stavu a dostane právo nosiť titul sir. Moore je dlhoročným vyslancom Detského fondu OSN (UNICEF). Skratku OBE - Officer of the British Empire (Dôstojník Britského impéria) za meno si bude môcť písať aj Errol Brown, spevák skupiny Hot Chocolate. David Gilmour z kapely Pink Floyd, spevák Sting, Gerry Marsden a Gary Brooker - zakladatelia skupín Gerry and the Peacemakers a Procol Harum - si budú môcť mená prikrášliť skratkou CBE (Commander of the British Empire). (tasr)