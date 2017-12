V Prahe zajtra vystúpia Yes aj King Crimson

PRAHA - Zajtra sa poslucháči musia rozhodnúť, či pôjdu na koncert kapiel Yes alebo King Crimson. Obidve legendárne britské zostavy totiž koncertujú v ten istý deň. Zatiaľ čo King Crimson, vedená gitaristom Robertom Frippom, vystúpi v pražskom Kongresovom

16. jún 2003 o 12:00

centre, Yes má namierené do T-Mobile Arény. Obidve skupiny už v Čechách vystupovali v 90. rokoch a vždy mali na svojich koncertoch plno.

Koncert King Crimson je súčasťou turné k novému albumu The Power to Believe. Zaškatuľkovať King Crimson je veľmi ťažké. Na albumoch skupiny je zreteľné experimentovanie s hudbou, a tak asi najviac používaným označením je progresívny rock. Legendárna britská artrocková skupina Yes zavíta v rámci turné Full Circle. Jej základnými poznávacími črtami zostávajú virtuózne výkony všetkých členov a nezameniteľný hlas speváka Jona Andersona. (čtk)