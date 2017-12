CD

nové CD na trhu

16. jún 2003 o 14:00

Fleetwood Mac: Say You Will

Warner Music Group 2003

Neuveriteľných pätnásť rokov museli fanúšikovia tejto kalifornskej legendy čakať na ďalší radový album skupiny Fleetwood Mac. Po vydávaní série živých nahrávok v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch sa Stevie Nicksová, Lindsey Buckingham, John McVie a Mick Fleetwood opäť zavreli do štúdia a zaspomínali si na zašlé časy najväčšej slávy. Aj keď megaúspech zo sedemdesiatych rokov, ktorý dosiahli predovšetkým vydaním albumu Rumours, sa im už zrejme zopakovať nepodarí, rozhodne je dobre, že sú tu opäť. Say You Will obsahuje celkovo až osemnásť skladieb. Napriek relatívne pokročilému veku týchto muzikantov, všetky pôsobia veľmi sviežo.

Chumbawamba: Readymades

EMI 2003

Britská skupina Chumbawamba je dôkazom toho, že anarchistická hudba nemusí byť vždy len o troch akordoch, škriekajúcom spevákovi a skreslenej gitare. Neanglofónny poslucháč by ju mohol mylne zaradiť k strednoprúdovým zoskupeniam, kto však rozumie ich textom, vie, že o žiadny stredný prúd tu nejde. Každý text má príbeh, či aspoň nejaké „antikapitalistické“ posolstvo. Po hudobnej stránke zvláštna zmes akustických, elektrických a elektronických zvukov, po stránke obsahovej: anarchia. Album Readymades je zatiaľ ich posledným. Chumbawamba aj tentoraz ostala verná svojej „hudobnej nezaraditeľnosti“, keď na albume nájdeme všetko od tanečnej elektroniky (If It Is To Be) až po gitarovú akustiku (Without Reason Or Rhyme).

Placebo: Sleeping With Ghosts

Virgin 2003

Po troch rokoch od vydania úspešného albumu Black Market Music sa táto britská kapela so škótsko-švédsko-americkými koreňmi vracia späť. Čo sa skrýva za týmito tajuplnými slovami ich štvrtého albumu Sleeping With Ghosts? Predovšetkým jedinečný „bezpohlavný“ hlas Briana Molkoa, vďaka ktorému každý Brit (a nielen Brit) vie, že počúva práve Placebo a nie niektorú z množstva ostatných britpopových kapiel. Ďalším znakom albumu, už nie takým jedinečným, sú „upršané“ melancholické texty, k tomu prislúchajúca rovnako upršaná a melancholická hudba, pri ktorej kontinentálny poslucháč nemá problém predstaviť si, ako to práve vyzerá s počasím na Britských ostrovoch.

Third Eye Blind: Out of The Vein

Warner Music Group 2003

Pamätáte si ešte na obrovský hit Semi-Charmed Life? Od jeho vydania uplynulo už šesť rokov a Third Eye Blind sa odvtedy pokúšajú neúspešne zopakovať tento úspech. Album Out of The Vein na začiatku zaujme predovšetkým svojím originálnym obalom. Žiaľ, forma tentoraz prevyšuje obsah, album totiž sľubuje viac, ako dokáže splniť. Po zvukovej stránke pôsobí trochu fádne, v jednotlivých skladbách, ktoré sa (až na výnimky) podobajú ako vajce vajcu, nenájdeme takmer žiadne sóla, efekty v pozadí, či iné prvky, ktoré by zaujali poslucháčovu pozornosť. Až na výnimky, ktorými sú skladby Blinded či Crystal Baller, ide v kontexte post-grungovej americkej scény v prípade Out of The Vein iba o lepší priemer. PAVOL ŠTRBA