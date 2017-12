Poslanci chcú STV umožniť podnikanie

Bratislava 16. júna (TASR) - Súčasná hospodárska situácia Slovenskej televízie by sa mohla čoskoro zmeniť, ak parlament schváli právnu normu umožňujúcu ...

16. jún 2003 o 16:00 © TASR 2003

Bratislava 16. júna (TASR) - Súčasná hospodárska situácia Slovenskej televízie by sa mohla čoskoro zmeniť, ak parlament schváli právnu normu umožňujúcu tejto verejnoprávnej inštitúcii podnikať.

Príjmy STV by sa tak zvýšili o možnosť vyberania koncesionárskych poplatkov, ako aj o priamy predaj reklamného času prostredníctvom vlastnej firmy.

Skupina poslancov navrhuje, aby STV nebola limitovaná pri podnikaní ministerstvom financií a mohla si uplatniť právo byť zakladateľom inej právnickej osoby alebo vstúpiť svojimi prostriedkami do majetku inej firmy.

Poslanci Tomáš Galbavý, Ferdinand Devínsky, Milan Hort, Ľubomír Lintner, Pavol Minárik a Gyula Bárdos sa domnievajú, že napríklad na výbere koncesionárskych poplatkov by sa nemusela podieľať iná firma ako STV, takže by televízii pripadol aj zisk z takéhoto podnikania. Uvoľnenie možností by sa týkalo vkladu do spoločnosti zabezpečujúcej jednotný systém merania sledovanosti televízneho vysielania prostredníctvom tzv. peoplemetrov. Ak by nedošlo k zmene právneho postavenia, STV by bola voči komerčným televíziám na Slovensku v nevýhode.

Poslanci tvrdia, že nimi navrhovaná zmena sa vôbec netýka spôsobu nakladania s majetkom štátu, pretože takýto majetok nemôže STV vkladať do svojich podnikateľských zámerov.