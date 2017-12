Folklórny festival Východná sa uskutoční v prvý júlový víkend

Liptovský Mikuláš 16. júna (TASR) - Vyše tisíc ľudových spevákov, muzikantov a tanečníkov sa predstaví na tohtoročnom Folklórnom festivale Východná (FFV), ktorý sa uskutoční v prvý júlový víkend (4. až 6. júla) v obci Východná pri Liptovskom Hrádku.

Na najväčšom folklórnom podujatí na Slovensku sa zúčastnia okrem slovenských ľudových kolektívov aj ich hostia z krajín Visegrádskej štvorky. Zavítajú tam súbory: Nyírség Néptáncegyüttes z Nyíregyházy Maďarsko, Slovácky soubor Kyjov z Kyjova Česká republika, Zespól piesni i taäca Roztocze z Tomaszówa Lubelského Poľsko.

Zo slovenských kolektívov svoje umenie predvedú vo festivalovej Východnej napríklad Váh z Liptovského Mikuláša, Čarnica z Košíc, Lipa z Bratislavy a Marína zo Zvolena. Pre návštevníkov FFV by mala byť veľkým zážitkom aj choreografia Strom od Jána Ďurovčíka, ktorú uvedie Slovenský ľudový umelecký kolektív a to v prvý festivalový večer. Pre TASR to uviedla riaditeľka Liptovského osvetového strediska v Liptovskom Mikuláši Mária Kubíková.

Pestrú paletu piesní a tancov, obohatenú o tradičný ľudový jarmok, ukážky remesiel na FFV pripravilo Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s Folklórnou úniou na Slovensku, Liptovským osvetovým strediskom v Liptovskom Mikuláši, Združením priaznivcov Folklórneho festivalu Východná a obcou Východná. Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry SR Rudolf Chmel.