Laetitia Casta: Bratislavu som objavila v tme

Takmer nepozorovane sa uplynulý mesiac pohybovala v Bratislave a okolí najpopulárnejšia francúzska fotomodelka posledných rokov, dnes už hlavne herečka Laetitia Casta. Na Slovensku a vôbec v strednej Európe sa ocitla po prvýkrát vďaka nakrúcaniu televízne

18. jún 2003 o 11:00

ho filmu Luisa SanFelice, ktorý režírujú talianski režiséri Paola a Vittoria Tavianovci.

Dvadsaťpäročnú Laetitiu Casta poznáme najmä z jej filmového debutu, z komédie Asterix a Obelix kontra Cézar. Televízni diváci ju však mohli vidieť práve v uplynulých týždňoch na STV v seriáli Modrý bicykel. Vo svojej doterajšej filmovej kariére stvárňovala väčšinou úlohy z minulosti. „Niežeby som uprednostňovala historické filmy, ale v danom momente to boli najlepšie úlohy, ktoré mi ponúkali. Nedávno som však dokončila film zo súčasnosti. Napokon, ešte toho nemám za sebou veľa, doteraz som nakrútila len sedem filmov,“ vysvetľuje múza slávneho návrhára Yvesa Saint-Laurenta.

Historický kostým si Laetitia obliekala aj počas nakrúcania na Slovensku. Dvojdielny film Luisa SanFelice podľa románu Alexandra Dumasa staršieho sa odohráva koncom 18. storočia v Neapoli. Mladá aristokratka Luisa SanFelice sa v búrlivých časoch zvrhnutia monarchie a zakladania republiky zamiluje do jedného z rebelov a nakoniec obaja skončia na šibenici. „Pre mňa má tento tragický príbeh dve roviny. Ona síce od začiatku vedela, že sa tá láska skončí zle, ale pre ňu to bola šanca byť šťastná. Dovtedy bola vydatá, ale nevedela, čo je to láska, pretože ju vydali bez toho, aby sa spýtali na jej názor. Takže, ak mohla spoznať vášeň, bol to možno dobrý dôvod umrieť.“

Nakrúcanie dvojdielneho filmu s rozpočtom 10 miliónov eur, ktoré sa realizovalo v Taliansku, na Slovensku a niekoľko dní aj v Čechách, sa v týchto dňoch končí. „Teraz budem oddychovať a venovať sa dcérke. Nie som človek, ktorý ide z projektu do projektu. Mám rada život, rada si užívam.“

Na hviezdne maniere si nepotrpí: „Nielen tu, ale väčšinou všade sa môžem bez problémov pohybovať nepoznaná. Nechodím v čiernych okuliaroch obklopená bodyguardmi. Splývam s davom a považujem sa za bežného človeka, ako sú všetci ostatní. Žijem normálne, a preto si ma ľudia menej všímajú. A tí, ktorí ma občas spoznajú, sú väčšinou milí.“

Laetitiu Casta ako Luisu SanFelice budú môcť diváci v Európe vidieť na obrazovke zrejme už počas tohtoročných Vianoc. Na Slovensku sa uvedenia dočkáme o čosi neskôr. (tasr)