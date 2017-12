Traja slovenskí herci sa delia o Leona

18. jún 2003 o 17:30 © TASR 2003

Bratislava 18. júna (TASR)- Hercovi Stanovi Královi sa splnil dvadsaťročný herecký sen. Konečne si zahral vo vytúženej muzikálovej komédii známeho amerického dramatika Neila Simona "...každý má svojho Leona".

O svojho "Leona" sa delí hneď s dvomi alternujúcimi kolegami - televíznym moderátorom Martinom Nikodýmom a Igorom Šimegom. Aj keď sú všetci traja vyštudovaní herci, majú za sebou rozdielne profesionálne dráhy, takže pri skúšaní rovnakej postavy mali aj rozdielne problémy.

Kým muzikálovo ostrieľaný interpret Stano Král sa sústredil najmä na hereckú časť, ktorú považoval za najťažšiu, Martinovi Nikodýmovi robil najväčšie ťažkosti tanec. "Predsa len naučiť sa tanečné kreácie s mojou dvojmetrovou postavou nebolo celkom jednoduché, ale myslím si, že sme to zvládli. Moja postava našťastie ani v hre nevie veľmi tancovať, takže sa to hodilo," prezradil populárny moderátor televízneho Milionára, ktorý pre zmenu s radosťou trénoval spev a to aj doma.

Tretiemu alternantovi Igorovi Šimegovi robil pri skúšaní najväčšie starosti čas. V posledných rokoch sa totiž venuje najmä režírovaniu projektov v šoubiznise a propagovaniu Slovenska, takže ide o jeho herecký návrat po päťročnej prestávke.

Trom mužským alternantom a ich vtipným hláškam na javisku Theatra bratislavského Istropolisu sekunduje trojica pôvabných žien - Karin Olasová, televízna moderátorka Kveta Kmotorková a Jarmila Hittnerová. Úspešný muzikál sme naposledy na slovenskom javiskom videli v podaní Kamily Magálovej a Michala Dočolomanského pod názvom Čakanie na Leona.

