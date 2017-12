Otváracím filmom festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach bude Pianista

Bratislava 18. júna (TASR) - Širokú paletu filmových snímok z celého sveta, v súťažných i nesúťažných sekciách, uvedie od 20. do 28. júna medzinárodný festival Art Film v Trenčianskych Tepliciach.

Nebudú chýbať zahraniční hostia a herci, no 11. ročník festivalu ponúkne aj možnosť znovu vidieť viacero filmov známeho Federica Felliniho. Práve na túto prehliadku sa osobne asi najviac teší riaditeľ festivalu Peter Hledík.

"Je síce pravda, že to nie sú novinky, ale myslím si, že sú stále aktuálne a možno aktuálnejšie ako v čase svojho vzniku," hovorí šéf Art Filmu, ktorý sa s majstrom Fellinim pred niekoľkými rokmi aj osobne stretol. "Bolo to v Ríme, niekedy v roku 1990. Mal som pripravených niekoľko desiatok otázok. Stretli sme sa však náhodou pred výťahom v budove jednej známej talianskej produkčnej spoločnosti a ja som zabudol všetky otázky. Vtedy som si uvedomil, čo to znamená ak vám niekto, či niečo, vyrazí dych," spomína. Podľa jeho slov nebolo ľahké vybrať do prehliadky len desať filmov z bohatej Felliniho tvorby. Sústredili sa teda skôr na jeho najznámejšie diela. "Uvedieme však aj film Hlas luny, ktorý sa u nás zatiaľ nepremietal a svetovú premiéru bude mať aj dokumentárny film o tomto mágovi filmového plátna," pripomenul Hledík, ktorý verí že počas Art Filmu nebude chýbať výborná atmosféra Trenčianskych Teplíc, veľa hostí, dobrá nálada, primerané počasie a stovky mladých divákov. "Čo sa týka príprav na tento festival, je to skutočne náročné, ale zatiaľ nám nechýba entuziazmus," hovorí.

Prvou snímkou festivalu, ktorú Art film uvedie počas otváracieho ceremoniálu, bude niekoľkými oscarmi ovenčený 149 minútový film Romana Polanského Pianista. Hoci trvá viac ako dve hodiny - 149 minút, nepôjde ani zďaleka o minutážovo najdlhší titul festivalu. Tým bude 205 minútová Coppolova Apokalypsa. Naopak, najkratšou snímkou tohtoročného festivalu je slovenský film s názvom Láska moja, ktorá má dve minúty. Film, ktorý pri predbežnej prehliadke zaujal riaditeľa festivalu sa skrýva pod nenápadným názvom - Hukkle. Podľa jeho slov ide o mimoriadne zaujímavý maďarský celovečerný napínavý film, avšak bez jediného slova.