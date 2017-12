Do New Yorku pôjde Mario Chromý

20. jún 2003 o 11:00

Mario Chromý na výstave predstavil svoju tvorbu z oblasti videoumenia. FOTO SME - PAVOL FUNTÁL

Včera slávnostne vyhlásili výsledky súťaže mladých slovenských výtvarníkov do 35 rokov o Cenu Oskára Čepana 2003Držiteľom Ceny Oskára Čepana, udeľovanej každoročne najlepšiemu slovenskému výtvarníkovi do 35 rokov, sa stal Mario Chromý, ktorý získava šesťtýždňový tvorivý pobyt v International House pri Columbia University v New Yorku.

Víťaz, ktorý je absolventom pražskej Akadémie výtvarných umení, sa na výstave predstavil videotvorbou - siedmimi minipríbehmi s otvoreným koncom, postavenými na zdanlivom detaili.

„Prihlásených bolo tridsať adeptov,“ hovorí Jana Oravcová z Nadácie - Centra súčasného umenia, ktoré je organizátorom súťaže. Z nich porota pod vedením Dušana Zahoranského v zložení Anna Daučíková, Richard Gregor, Petra Hanáková, Aneta Mona Chisa, Beata Jablonská, Michal Liday, Katarína Rusnáková a Alena Vrbanová vybrala do druhého, finálového kola Svätopluka Mikytu, Martina Kollára, Borisa Sirku a Maria Chromého.

Včera o desiatej hodine predpoludním sa na prízemí Mirbachovho paláca Galérie mesta Bratislavy skončili posledné kozmetické úpravy výstavy štyroch finalistov, a potom prišiel rad na porotu, pre ktorú bola spoločná expozícia posledným kritériom pred určením víťaza. Z netrpezlivej štvorice bol prítomný len Svätopluk Mikyta. Svoj tip na víťaza nemal. „Práce môjho rovesníka Martina Kollára sú mi známe, je to kvalitná dokumentárna fotografia. Ostatných dvoch mladších kolegov som spoznal až tu, pri inštalovaní,“ povedal Mikyta, ktorý považuje za svoj úspech už finálovú účasť. „Nerátal som s tým, takže je to vlastne pre mňa síce neplánovaná, ale príjemná výstava.“

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo podvečer na vernisáži. Od roku 2001, odkedy je súťaž, ktorá je súčasťou obdobných akcií v niektorých ďalších krajinách, pomenovaná podľa významného kunsthistorika Oskára Čepana, sa vlani z ocenenia tešila Pavlína Fichta Čierna a predvlani Marko Blažo.

ALEXANDER BALOGH