Folkrock je pre ňu pritesný

V komornej atmosfére v Spoločenskej sále PKO sa v stredu večer predstavila americká pesničkárka Suzanne Vega. V Bratislave je už po druhýkrát. V roku 1997 na ňu bolo zvedavých dvetisíc ľudí, v stredu si cestu do PKO našlo iba šesťsto fanúšikov.

20. jún 2003 o 10:00

FOTO SME - PAVOL MAJER

Speváčka a skladateľka však bola tentoraz oveľa ústretovejšia. Pomáhala jej trojčlenná skupina, zložená iba zo sólového gitaristu (Billy Masters), striedajúceho akustické a elektrické inštrumenty, bubeníka (Dough Yowell) a dlhoročného spolupracovníka - basgitaristu (Mike Visceglia). Okrem precízne hrajúcej skupiny sa však Vega môže hlavne spoľahnúť na svoj bohatý repertoár.

Má svoj vlastný štýl, jej piesne sa na seba nepodobajú, čo sa nedá povedať o mnohých súčasných pesničkároch. O tom, ako bude vyzerať jej druhé bratislavské vystúpenie (to prvé sa krútilo okolo albumu Nine Objects of Desire), napovedal jej nový výberový album Retrospective. Súčasné turné newyorskej speváčky, ktorá umne kríži svoju poéziu s tónmi, vychádzajúcimi z folkovej tradície, je akýmsi pohľadom späť, bilancujúcim jej kariéru od roku 1985, keď sa z klubovej speváčky stala postupne uznávaná hviezda.

Koncert ukázal, že folkrock je pre ňu pritesný, rada uteká k progresívnemu rocku a v jej piesňach sa objavujú jemné náznaky džezu. Každá zo skladieb je originálnym mikrosvetom. Na rozdiel od iných interpretov nespieva naliehavo, skôr rozvážne, dbá skôr na slová ako na expresívnosť výpovede.

Na začiatku koncertu povedala, že tu nie je na to, aby rozprávala. Piesne však často sprevádzala komentárom, aký si napríklad vyslúžila skladba (I‘ll Never Be) Your Maggie May. Tú napísala ako odpoveď na „mačovskú“ pesničku Roda Stewarta.

Jej repertoár tvoria hity - zazneli populárne Luka, Tom‘s Diner, Marlene On The Wall alebo Caramel. Dosť pesničiek predstavila aj z progresívneho albumu 99.9° F, keď sa skupina musela zaobísť bez industriálu a elektroniky. Neprekážalo to, veď Blood Makes Noise alebo 99.9° F Degrees sú v prvom rade pesničky, ktoré obstoja aj bez tohto kabáta.

Sympatická Newyorčanka, komunikujúca stále s publikom, slovenským fanúšikom familiárne prisľúbila, že napíše pieseň o upršanej Bratislave. Na tlačovej konferencii v ten istý deň však prezradila, že jej nové piesne sa budú krútiť okolo milovaného New Yorku.

„Nemali by ste od albumu očakávať nejaké detaily z môjho života, nie je ani taký osobný ako doterajšie. Obsahuje skôr malé príbehy o ľuďoch a svete po udalostiach z 11. septembra 2001. Pochopila som, že táto udalosť výrazne ovplyvnila mňa, ako aj život mojej rodiny,“ uviedla skladateľka, ktorá už dlhší čas čaká na ďalší míľnik v kariére.

PETER BÁLIK