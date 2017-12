Lionel Richie má svoju hviezdu na chodníku slávy

Los Angeles 21. júna (TASR) - Americký spevák Lionel Richie má od piatku svoju hviezdu na známom chodníku slávy v Hollywoode.

21. jún 2003 o 8:21 © TASR 2003

Na ceremóniu sa prizeralo približne 500 fanúšikov a okoloidúcich. Zaujímavosťou bolo, že Richie oslávil práve v piatok svoje 54 narodeniny.

Bývalý člen skupiny Commodores a interpret takých hitov ako All Night Long a Dancing on the Ceiling dostal v poradí už 2229. plaketu v tvare hviezdy na hollywoodskom bulvári.

Obchodná komora filmovej metropoly zároveň v piatok odobrila ďalších umelcov, ktorí sa budú môcť pochváliť svojou hviezdou. Figuruje medzi nimi herečka Halle Berryová, jej kolegovia z brandže Kevin Kostner a Anthony Hopkins, ako aj popová princezná Britney Spearsová.