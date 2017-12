Viedenský Jazzfest privíta 500 umelcov z 15 krajín

Viedeň 22. júna (TASR) - Popredná osobnosť svetovej hudobnej scény pianista Chick Corea, brazílska jazzová legenda, gitarista a spevák Joao Gilberto, označovaný za "kráľa bossanovy", ale aj vokalistky Miriam Makeba reprezentujúca čierny kontinent, či "Lady Jazz" - Američanka Shirley Horn - budú patriť k najväčším "ťahákom" 13. ročníka festivalu Jazzfest, ktorý sa v pondelok začína v rakúskom hlavnom meste.

Viedeň privíta do 13. júla v 15 rôznych dejiskách, vrátane Štátnej opery, komplexu Museums Quartier a početných klubov, viac ako 500 umelcov z 15 krajín viacerých kontinentov.

Bude medzi nimi aj rodák z New Yorku basgitarista Marcus Miller so skupinou, za "Hlas Argentíny" označovaná speváčka Mercedes Sosa, formácia Take 6, domáca jazzová legenda svetového významu Joe Zawinul a jeho Project, či New York Voices.

Rámec festivalu rozšíri koncert pod holým nebom v Spittelau, na ktorom môžu záujemci 28. júna vidieť a počuť naživo medziiným gospelovú speváčku Dorettu Carter, amerického bluesmana Johnnyho Wintera a sira Boba Geldofa, organizátora početných dobročinných akcií, vrátane legendárneho Live Aid 1985 s jeho formáciou Boomtown Rats.

Ceny vstupeniek na vystúpenia jazzových legiend v priestoroch Wiener Staatsoper, kde sa predstavia Shirley Horn a New York Voices (1. júla), Take 6 a Marcus Miller Group (2. júla), Joao Gilberto a Alegre Correa Group (3. júla) a v štvrtý júlový večer Chick Corea v troch podobách - sólovo, v triu i so sprievodom skupiny inklinujúcej až ku groove - sa však pohybujú v rozmedzí 28-50 eur.

Jazzfest Wien 2003 ponúkne aj celý rad koncertov s vystúpeniami kvalitných predstaviteľov rakúskej, maďarskej a britskej jazzovej scény.

Obohatením dramaturgie by malo byť vystúpenie hviezdy súčasného fada, ktorou je Portugalčanka Mariza, hráčky na bicie Cindy Blackmanovej považovanej za "srdce rytmiky" skupiny Lennyho Kravitza, či kanadskej formácie Iks.