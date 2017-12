Iron Maiden chystá tanec smrti

Britská heavymetalová legenda pripravuje album Dance of Death, pesničky z neho hrala aj v ZlíneBritská heavymetalová legenda Iron Maiden vydá v druhej polovici septembra pod značkou EMI už svoj trinásty štúdiový album Dance of Death (Tanec smrti). Dovtedy

23. jún 2003 o 0:00 RASTISLAV HRÍBIKZlín - Bratislava

Janick Gers. FOTO SME - ĽUBOŠ PILC

chce Iron Maiden tíšiť hlad fanúšikov dvojdévedéčkom Visions of the Beast, ktoré obsahuje 31 videoklipov s kompletnou diskografiou.

A stíha aj koncertovať. Minulý štvrtok vypredalo slávne sexteto deväťtisícovú športovú halu v Zlíne, pričom zopár dní predtým prišlo do Nürburgringu neuveriteľných osemdesiatpäťtisíc fanúšikov. Iron Maiden sú niečím zvláštnym už svojou dlhovekosťou - na scéne sú už dvadsaťsedem rokov. Gitarista JANICK GERS, ktorý na kolotoč Iron Maiden naskočil pred trinástimi rokmi, si našiel v Zlíne čas aj pre SME.

Baví vás aj v štyridsiatich šiestich rokoch obiehať s gitarou na krku koncertné pódiá?

„Hudba je môj život. Neviem si predstaviť, kde inde by som bol taký spokojný ako v Iron Maiden. Dávam do hrania všetko, ale, samozrejme, snažím sa nájsť si čas aj pre deti a manželku. Tak ako ostatní. Aj preto sme do Zlína prileteli na otočku. Máme medzi vystúpeniami deň voľna a deti sa potešia, keď sa zase zjavím. To znamená síce na druhý deň vstávať ráno o šiestej, čo som nikdy nemal rád, ale stojí to za to.“

Dokedy ste odhodlaný živiť sa rockovou hudbou?

„Dokiaľ budem vládať. Aj džezoví či bluesoví hudobníci vydržali na pódiách do neskorého veku. To je jedno, aký druh hudby si vyberiete.“

Čo je dôležité?

„Nikdy nebudem hrať, aby som hudbou pomáhal predaju rozličných módnych vecí, ako to funguje trebárs vo vysielaní americkej MTV. Tam je biznis jediným zmyslom, a to už nie je muzika.“

Aj v súkromí počúvate rock?

„Nebránim sa ničomu. Rád si pustím Armstronga i Sinatru, no zvládnem aj taký Radiohead. Najradšej mám však Jeffa Becka.“

Iron Maiden si zvykne precízne vyberať štúdiá, kde dáva dokopy album. Nahrávali ste už na Bahamách, v Paríži. Kde tentoraz?

„Nahrávali sme na jar v štúdiu Sarm v západnom Londýne pod taktovkou Kevina Shirleyho, ktorý produkoval už predchádzajúci album.“

Spevák Bruce Dickinson album na oficiálnej internetovej stránke kapely vychválil do nebies. Aj vy máte taký dobrý pocit?

„Som naň hrdý. Keď som ho nedávno znovu počul, páčil sa mi.“

Od albumu Brave New World ubehli takmer tri roky. Vedeli ste, aký album chcete po ňom robiť?

„Bol som prekvapený, s koľkými nápadmi členovia kapely prišli. Už sme ich len skladali dokopy. Bola to vzrušujúca práca. Zo vzájomného súboja vznikli zaujímavé veci.“

V čom je nový album iný ako Brave New World?

„Nijaké revolučné zmeny nečakajte. Stále je základom typická tvrdá rytmika Iron Maiden, plná melodických zvratov a masívnych gitár. Usilovali sme sa do skladieb dostať čo najviac nápadov, aj preto má album opäť viac ako hodinu.“

Teda čosi nové?

„Fanúšik nás aj tak odhalí už po niekoľkých taktoch. Poznávacie znamenia zostávajú. Strom, z ktorého vychádzame, je stále ten istý.“

Po Statočnom novom svete ste tentoraz prišli s názvom Tanec smrti. Ide o rezignáciu?

„Nie. Tá pieseň je však silná, a názov sa všetkým páčil. Nič viac za tým nehľadajte.“

Metallica za prvý týždeň predala štyristotisíc kusov nového albumu St. Anger. S akým predajom budete spokojný vy?

„Nestarám sa. Horúčka sledovania predaja v kapele už dávno pominula.“