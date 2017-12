Režisér Amélie J.-P. Jeunet zas chystá niečo farebné

„Príbeh je francúzsky, herci sú Francúzi a produkcia je americká. Nie je to sen?“ hovorí Jean-Pierre Jeunet, režisér preslávený Améliou z Montmartru.

23. jún 2003 o 0:00 (puk)

Audrey Tautouová ako Amélia. FOTO - ČTK

Nakrúca film podľa románu Dlhá zásnubná nedeľa Sébastiana Japrisota, ktorý práve minulý mesiac zomrel. Audrey Tautouová v ňom hrá snúbenicu francúzskeho vojaka, ktorý padne v prvej svetovej vojne, údajne. Mathilde však neverí, že zomrel, a pokúsi sa zistiť pravdu.

Duo Jeunet/Tautouová sa už po Amélii považuje za záruku úspechu. Vidieť to už z toho, ako sa tento projekt financuje: americký filmový gigant Warner chce do filmu investovať asi 40 miliónov eur, to je najväčší rozpočet, aký kedy nejaký francúzsky film mal, povedal režisér agentúre AFP.

Audrey Tautouová po Amélii vystupovala vo viacerých filmoch, no pre Jeuneta je to prvý film od jeho astronomického úspechu z roku 2001. Dlhá zásnubná nedeľa je jeho srdcovou záležitosťou

„Je to jediná kniha, ktorú som kedy chcel nakrútiť. Tento film má toľko detailov, ktoré milujem,“ vysvetľuje Jeunet. Román vyšiel vo Francúzsku roku 1991 a ako veľký bestseller ho preložili do viacerých jazykov.

Jean-Pierre Jeunet bude pri nakrúcaní pracovať s tým istým tímom ako pri Amélli. „Sme úplne zohratí, to veľmi zjednodušuje prácu. A že v tomto filme chcem spolupracovať s Audrey, to mi bolo jasné už pri poslednom nakrúcaní.“ Hoci v novej úlohe to nebude nová Amélia: „Audrey už nie je plaché dievčatko, ale vážna, energická žena, ktorá neverí smrti svojho priateľa a všetko rozhýbe, aby ho našla.“

Kto bude hrať tichého tajomného Manecha, to Jeunet zatiaľ nechcel povedať. „V každom prípade to bude Francúz.“ Film sa bude nakrúcať v Paríži, Bretónsku a na Korzike. „Nechcem nakrútiť vojnový film. Prvá svetová vojna a jej zákopy sú len pozadím. Ťažiskom je príbeh lásky, viera Mathilde, že svojho snúbenca nájde.“ Film bude mať premiéru v októbri 2004.