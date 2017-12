Hamlet na Hrade

Hviezdou Letných shakespearovských slávností bude nielen zasa Jan Tříska ako kráľ Lear, ale tiež Jiří Langmajer. Lákadlom bude Hamlet v réžii Lucie Bělohradskej. Kmeňový herec pražského Divadla pod Palmovkou si zahrá titulnú úlohu, a to bez alternácie.

24. jún 2003 o 0:00

Jiří Langmajer v role Hamleta na skúške pred 7. ročníkom Letných shakespearovských slávností. FOTO - ČTK

Premiéra v Prahe bude tento piatok, od 15. do 19. júla by sa mala inscenácia presunúť do Brna, na 13. až 17. augusta sú plánované predstavenia v Bratislave.

Jiřího Langmajera tak čaká ťažké leto - bez záskokov chce odohrať aj úlohu Edgara v Kráľovi Learovi. Skúšky už prebiehajú na Hrade. „Hamleta s Jiřím Langmajerom vidím ako drámu nespokojného muža - človeka, ktorému je ťažko na svete,“ povedala režisérka Lucia Bělohradská. Jej Hamlet bude opäť hľadať predovšetkým odpoveď na onú slávnu otázku „byť či nebyť“, ale s dodatkom, či vôbec byť v súčasnom svete. „Zaujíma nás dráma vzťahov. Hamlet je tiež komorným príbehom dvoch mocnárskych rodín žijúcich v jednom dome, vzájomne prepletených profesijne aj osobne. Zločin tu plodí zločin, tragédia tragédiu.“

Jiří Langmajer je presvedčený, že dostal veľkú dôveru „pokúsim sa urobiť maximum, aby som nikoho nesklamal“, komentuje obsadenie. Jeho protihráčom bude Martin Stropnický, ktorý sa prevtelí do kráľa Claudia. Aj ďalšie obsadenie je hviezdne - v úlohe kráľovnej Gertrudy sa bude striedať Hana Maciuchová s Evou Salzmannovou.

Hotové sú kostýmy a tiež maketa scény, ktorej autorom sa stal scénograf Ondřej Nekvasil. „S Ondřejom Nekvasilom sme sa zhodli, že priestor kastelánstva je vo svojej autentickej podobe už obohraný a vyčerpaný - v tomto štýle, zavŕšenom vlani Kráľom Learom, už pokračovať nechceme,“ naznačila Bělohradská nové poňatie hradného priestoru. Na pôvodnú kamennú stenu, ktorá ohraničuje scénu, chce Nekvasil napojiť moderný sklenený dom, v ktorého niekoľkých poschodiach sa tragédia odohráva.

Popri Prahe sa Letné shakespearovské slávnosti presunú aj na brniansky Špilberk a potom už čaká Bratislava.

TOMÁŠ KARGER, Praha