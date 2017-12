Tŕnie slnečného kalifornského jemného rocku

Thorns znamená v preklade „tŕnie“. Takýto agresívny názov by sa hodil viac pre trashmetal než pre slnečný kalifornský softrock. Obidva hudobné štýly už majú svojich zástupcov pomenovaných po tŕní, preto treba hneď na začiatku uviesť, že trojica The Thorns

24. jún 2003 o 0:00 MARTIN CHROBÁK

The Thorns: The Thorns * Sony Music / Columbia * 2003 * Celkový čas 43:06

a ich rovnomenný spoločný projekt má s metalovou agresívnosťou iba pramálo spoločného. Naopak, jeho výnimočnosť spočíva v nadpriemernej porcii humanity a pozitívneho pocitu trojice amerických pesničkárov - spevákov, multiinštrumentalistov a skladateľov.

Matthew Sweet, Pete Droge a Shawn Mullins, to sú mená troch hlavných predstaviteľov The Thorns, z ktorých každý už má za sebou pomerne výraznú stopu ako sólový umelec. Ani jeden z uvedených pánov ešte nezažiaril ako hviezda prvej veľkosti. O to viac im však svedčí štatút kultových osobností v žánroch predstavujúcich alternatívu pravidlám konzumnej popmusic.

Matthew Sweet sa do širšieho povedomia dostal albumom Girlfriend z roku 1991. Pete Droge, ktorému v hudobnej dráhe pomáhal jeho priateľ a gitarista Pearl Jam, Mike McCready, predstavuje tradicionalistické rockerské krídlo trojky. Najpravovernejší folker z trojice, Shawn Mullins, sa prepracoval do hudobného sveta ako člen armády Spojených štátov amerických. Na konte má už osem sólových albumov, z ktorých sa za najhodnotnejší považuje Soul Core z roku 1998.

Všetci traja muzikanti majú za sebou aktívne deväťdesiate roky. Ich hudobné korene však siahajú hlbšie. Vzájomné spojenie v jednom projekte vedie k spoločnému autorstvu i k spoločnej interpretácii. Na väčšine pesničiek tohto albumu sa môžeme stretnúť so zborovým, trojhlasým spevom, ktorý sa vznáša nad folkrockovým základom a patrí k tomu najhodnotnejšiemu, čo The Thorns prinášajú. Dokonalá súhra troch mužských hlasov evokuje Beach Boys, inokedy zase Beatles (Now I Know pripomína pieseň Sun King z albumu Abbey Road). Celkovým duchom sa však trojica zo všetkého najviac dá prirovnať k inej trojici alebo štvorici CSN&Y.

U Crosbyho, Stillsa, Nasha a Younga zrejme The Thorns čerpali najviac inšpirácie a z ich hudobného prejavu možno vyčítať aj vzťah k obdobiu konca šesťdesiatych a prvej polovice sedemdesiatych rokov. Celý album sa nesie v príjemnom, ľahko stráviteľnom duchu pripomínajúcom ideály amerického sna, za ktorým deti kvetov kedysi cestovali najprv do Los Angeles, potom do Indie. Dnes na toto obdobie niektorí veteráni spomínajú, podobne ako invalidi z prvej svetovej vojny spomínali na Piavu. Pre niekoho možno trochu otravné, ale počúva sa to dobre.