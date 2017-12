Raperku Lil´ Kim okradli na letisku

BRATISLAVA 24. júna (SITA) - Černošská raperka Lil´Kim je známa svojou láskou k diamantom. Niektoré vzácne kusy zo svojej zbierky si často berie aj na cesty. Tak to bolo aj tento víkend. V kufríku na klenoty si so sebou viezla reťaz vykladanú diamantmi v

24. jún 2003 o 11:44 NULL

hodnote 250 000 dolárov. Na Kennedyho letisku v New Yorku však jej drobná nepozornosť spôsobila, že kufrík zostal ležať na stolíku bezpečnostnej služby. Raperka na to prišla až v rolujúcom lietadle, ktoré kvôli nej zastavilo. Kufrík sa našiel, ale vzácna diamantová reťaz už bola preč. O jej záľube v "bling-bling", ako sa v rapovej reči označujú ligotavé klenoty, spieva aj na svojom poslednom CD La Bella Mafia: "Miluj diamanty v tomto živote, lebo do hrobu si ich nevezmeš."