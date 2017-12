Na Art Film prišla aj Ester Geislerová

Trenčianske Teplice 24. júna (TASR) - Medzi hostí tohtoročného filmového festivalu Art Film patrí aj mladá česká herečka a modelka Ester Geislerová.

24. jún 2003 o 14:52 TASR

Do Trenčianskych Teplíc prišla celkom nenápadne a po prvý raz. Atmosféru, ktorá na tomto festivale panuje, si pochvaľovala. Samozrejme si nenechala ujsť viacero filmových projekcií, ale aj výlet do okolitej prírody. Ester patrí k častým návštevníkom kín i doma. Fascinuje ma napríklad, že keď si sadnem do kina a zaznejú zvučky známych filmových štúdií cítim pokoj a je mi príjemne," hovorí s úsmevom modrooká červenovláska, ktorá sa onedlho chystá aj na festival do Karlových Varov.

Jej sestra Aňa na festivale chýbala, no Ester si atmosféru v Trenčianskych Tepliciach vychutnávala v spoločnosti mladého českého režiséra Jakuba Sommera, ktorý si minulý rok za snímku ELfilm odniesol z festivalu dve ceny. Tentoraz priviezol do Trenčianskych Teplíc absolventský film Maj kompjuter, ktorý opäť súťaží v sekcii Na ceste.