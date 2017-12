Hviezdami vo Varoch Sarandonová a Freeman

25. jún 2003 o 0:00

KARLOVE VARY - Organizátori Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch potvrdili zoznam oficiálnych hostí. Najznámejšími osobnosťami, ktoré sa v dňoch 4. až 12. júla objavia v kúpeľnom mestečku v západných Čechách, sú americkí herci Susan Sarandonová a Morgan Freeman. Obaja prevezmú Cenu za prínos do svetovej kinematografie.

Kým Sarandonová oficiálne otvorí 38. ročník festivalu, jej kolega Freeman prichádza prezentovať nový film Pavučina snov, ktorý bol nakrútený podľa scenára Stephena Kinga.

Do Karlových Varov sa tento rok chystajú aj ďalšie osobnosti svetového filmu. Charizmatický Angličan John Hurt, známy napríklad z titulnej úlohy v adaptácii románu Orwellovho románu 1984, príde spoločne s režisérom Richardom Kwietnowskym predstaviť kriminálnu drámu Owning Mahony. Mimochodom, práve Hurt prepožičal svoj hlas rozprávačovi jednému z najväčších ťahákov karlovarského festivalu, úspešnej snímke Larsa von Triera Dogville. Do Čiech sa chystá aj nemecká herečka Hannelore Elsnerová a mladá Francúzka Sylvie Testudová. Z režisérov treba spomenúť Brita Stephena Frearsa, ktorý príde predstaviť drámu Špina Londýna, so známou predstaviteľkou Amélie z Montmartru, Audrey Tautouovou. (her)