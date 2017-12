Robbie Williams účinkuje v kampani UNICEF-u

LONDÝN 25. júna (SITA) - Britská popová hviezda Robbie Williams sa zapojila do kampane Detského fondu OSN (UNICEF), ktorá upozorňuje na obchodovanie s deťmi. Spevák sa objaví v trojminútovom videu s názvom More Precious Than Gold (Vzácnejšie než zlato), k

25. jún 2003 o 15:23

Písmo: A - | A + 0 de recituje básničku od Simona Armitaga. Ako dodáva informačný server Ananova, Williams v krátkom filme vyzýva vládu k vytvoreniu špeciálnej starostlivosti a zákona na ochranu detských obetí. "Som rád, že som mohol spolupracovať na takom skvelom projekte," povedal Robbie.