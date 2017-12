Jiřina Bohdalová si na Art Filme prevzala cenu Hercova misia

25. jún 2003 o 19:32 TASR

Trenčianske Teplice 25. júna (TASR) - Česká herečka Jiřina Bohdalová si dnes na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach prevzala ocenenie festivalu Art Film - Hercova misia.

Bohdalová prišla do Trenčianskych Teplíc tesne pred slávnostným odovzdávaním ocenenia, nakoľko sa momentálne venuje nakrúcaniu filmu. "Nečakala som, že ma to dojme, myslela som, že ma už nič nemôže dojať," povedala očividne dojatá herečka pri preberaní mosadznej tabuľky, ktorú neskôr vlastnoručne pripevnila na Most slávy, kde ju privítali jej fanúšikovia.

Známu českú herečku, ktorú sa teší veľkej popularite aj na Slovensku, pozná divák z plátien kín i televíznej obrazovky. Jej charakteristický hlas poznajú detskí diváci napríklad z Chobotníc z II. poschodia či animovaných disneyoviek. Divadlo začala hrať už v detstve. Filmovú kariéru jej otvoril režisér Martin Frič. Odvtedy išla Bohdalová z filmu do filmu. Divák ju dôverne pozná aj z televízie. Spolu s Vladimírom Dvořákom uvádzala zábavný program Televarieté. Z množstva televíznych hier, inscenácií či seriálov si divák určite pamätá My všetci školou povinní či F.L. Věk. V jej filmografii je aj viacero muzikálov. Za výkony vo filmoch Nesmrteľná teta a Fany získala ceny Český lev. V súčasnosti nakrúca na Morave televízny film Bankrotáři v réžii Zdeňka Zelenku.

Cenu Hercova misia si počas tohtoročného Art Filmu prevezmú ešte dvaja herci. Vo štvrtok poľský herec Jerzy Stuhr a v piatok do Trenčianskych Teplíc a na Most slávy zavíta Klaus Maria Brandauer.

