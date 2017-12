Bohdalová sršala na Art Filme vtipom

25. jún 2003 o 22:37 TASR

Trenčianske Teplice 25. júna (TASR) - Vtipom a humorom sršala na Art Filme česká herečka Jiřina Bohdalová, ktorej dnes v Trenčianskych Tepliciach udelili ocenenie Hercova misia.

"Stále čítam ďkuchárkyď. Furt varím a rada čítam vo vani. Keď si napustím vaňu, relaxujem a tam varím. To by ste neverili, čo za recepty sú tam...do čoho sa ja vo vani púšťam," bola napríklad jedna z jej žartovných poznámok, ktorú na tlačovej konferencii vyslovila na adresu čítania či písania kníh. "To pekné čítanie si nechávam na leto, na chalupu, pretože keď ma to akosi chytí, rada čítam v jednom záťahu," dodala. Na adresu filmu táto populárna česká herečka prezradila, že kvôli času do kina nechodí, ale filmy si skôr požičiava. Rada si pozrie drámu, ale aj vojnové filmy. Čo však nemá rada, sú horory a komédie. "Zaujímavé, to ma teraz bude samú zaujímať, prečo si nepožičiavam komédie. Že by som niečo obkukala, to nie," čudovala sa neskôr herečka nad vlastnou odpoveďou. Pri výbere filmov záleží aj na hercoch, ktorí vo filme hrajú. "Mám niekoľko obľúbencov. Napríklad taký Jack Nicholson, krásne stárne," žartovala Bohdalová, ktorej veľa ľudí hovorí jednoducho Bohdalka. Tak ju poznajú aj deti, pre ktoré nahovorila viacero rozprávkových postavičiek. "Prišiel za mnou v obchode jeden malý chlapec a hovorí mi:ďŽe ste pani Bohdalková...Ja mu na to:ďŽe mi u vás doma hovoria Bohdalka...ď On to teda v podstate zoslušnil," zaspomínala si Bohdalová, ktorá sa už pustila do "písania" svojich spomienok. "Ja ich teda nepíšem, viem iba rozprávať. Keď predo mňa položíte prázdny papier, zostane prázdny, aj keby ma zavreli," prezradila herečka s tým, že jej knihu teda píše niekto iný. "Neviem, kedy to dokončíme, ale už som mu veľa narozprávala. Nechceme sa však s tým ponáhľať, dodala.