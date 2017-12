Režisér Moulin Rouge pripravuje veľkofilm Alexander Veľký

26. jún 2003 o 5:20 TASR

Sydney 26. júna (TASR) - Hollywoodsky režisér austrálskeho pôvodu Baz Luhrmann hľadá v súčasnosti na najmenšom kontinente exteriéry pre nakrúcanie svojho pripravovaného opusu Alexander Veľký s Leonardom diCapriom a Nicole Kidmanovou v hlavných úlohách.

Ak by sa historický veľkofilm nakrúcal v austrálskom Broken Hill, znamenalo by to podľa zainteresovaných míľnik pre tamojší filmový priemysel.

Režisér úspešného Moulin Rouge chcel pôvodne nakrúcať svoju novinku v Maroku. Po májových bombových útokoch, ktoré si vyžiadali viac ako 40 ľudských životov, však z bezpečnostných dôvodov plány zmenil.

Austrália je v súčasnosti obľúbenou lokalitou producentov z "továrne na sny", veď práve tu zvažujú nakrúcanie aj tvorcovia filmov Gladiátor 2, Tripolis a konkurenčného diela o Alexandrovi Veľkom v réžii Olivera Stona, ktorých nakrúcanie sa pôvodne malo uskutočniť na Blízkom východe, respektíve v severnej Afrike.