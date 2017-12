Najlepšou koncertnou skupinou sa stali U2

Ktorá zo svetových skupín má najlepšie živé vystúpenia? Jednoznačne írska U2. V ankete amerického hudobného časopisu Rolling Stone o dvadsiatich famóznych koncertných umelcoch o tom koncom júna rozhodli jeho čitatelia.

26. jún 2003 o 0:00

Bono, John Bon Jovi a Thom Yorke sú podľa čitateľov Rolling Stone lídrami najlepších živých skupín.

FOTO – ROLLING STONE, ČTK

Prečo práve Bono a spol.? Časopis ponúka jednoduché vysvetlenie: koncom osemdesiatych rokov si Springsteenov E Street Band dal pauzu a U2 sa stali najatraktívnejšou živou skupinou. „Dostali sme elektrizujúcu energiu, máme gombíky, ktoré môžeme stlačiť. Niekedy veľkosť zaváži,“ povedal Bono pre Rolling Stone o mamutích, ale ideovo premyslených koncertoch U2. Írske kvarteto však svoju najlepšiu živú nahrávku vydalo ešte v roku 1983. Volá sa Under a Blood Red Sky.

Na druhé miesto sa dostali britskí Radiohead, ktorí sú dnes považovaní za nástupcov štadiónového rocku, aj keď pesničky z posledných albumov by sa skôr hodili do menších hál. Možno aj preto svoje najhodnotnejšie turné odohrali ešte v roku 1997, v čase vydania OK Computer, podľa mnohých kritikov najlepšieho albumu deviatej dekády.

„Koncertovanie je pre nás niečo ako šport. Radi by sme z toho urobili sviatok,“ hovorí gitarista Richie Sambora, člen formácie Bon Jovi, ktorá sa dostala na tretiu priečku. Pochybnosti o takom vysokom umiestnení skupiny, ktorá dnes skôr hrá pop ako rock, by mohol vyvrátiť ich živý album One Wild Night: Live 1985-2001. V skutočnosti je to osem divokých nocí za sebou, tvrdí mesačník.

Až štvrté miesto obsadili Dave Matthews Band, ktorí sú v Európe pomerne neznámi. V Amerike však patria medzi najvyhľadávanejšie koncertné ťaháky. Vo svojej hudbe krížia folk, rock a funk. Ich mierne komplikované pesničky ožívajú až na koncerte a v nekonečných improvizáciách si žijú vlastným životom. „Som posadnutý tým, aby každý fanúšik, ktorý odíde z nášho koncertu, nemal pocit, že je oblafnutý,“ povedal líder Dave Matthews.

Päticu najväčších koncertných lákadiel uzatvára Tori Amos, ktorá svoje mysteriózne nahrávky dokáže autenticky odohrať na pódiu sama za klavírom. Na ďalších miestach sa umiestnili Phish, ďalšia americká špecialita, neoficiálni nástupcovia Grateful Dead, potom Metallica, ktorej fanúšikovia najviac milujú pirátsky album Live Shit: Binge and Purge z mexického koncertu z roku 1993 alebo šialená P. J. Harveyová: „Myslím, že má veľmi zraniteľnú osobnosť. Netýka sa to však koncertovania,“ hovorí speváčka, ktorá sa zo sirény dokáže premeniť na fúriu, napísal Rolling Stone. Až v druhej desiatke sa umiestnili veteráni Bruce Springsteen a Bob Dylan. K nim už môžeme prirátať aj Princa, ktorý skončil na pätnástom mieste.

PETER BÁLIK