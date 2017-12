Lou Reed na chodníku slávy poďakoval Andymu Warholovi

BRATISLAVA 26. júna (SITA) - Americký spevák Lou Reed sa zvečnil odlačkom rúk do cementu na slávnej hollywoodskej ulici Sunset Boulevard v Los Angeles. Slávnostnú chvíľu využil na poďakovanie Andymu Warholovi, ...

26. jún 2003 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 26. júna (SITA) - Americký spevák Lou Reed sa zvečnil odlačkom rúk do cementu na slávnej hollywoodskej ulici Sunset Boulevard v Los Angeles. Slávnostnú chvíľu využil na poďakovanie Andymu Warholovi, ktorý významne ovplyvnil jeho kariéru. "Za všetko vďačím Mr. Warholovi," povedal 60-ročný Reed počas ceremónie na chodníku Rock Walk, kde majú svoj odtlačok s menom hviezdy ako Johnny Cash, Carlos Santana a James Brown. Lou Reed sa preslávil piesňou Walk On The Wild Side a svojím avantgardným rockom neskôr ovplyvnil mnoho svetových spevákov.