Angelina Joliová sa uchádza o kráľovskú úlohu

BRATISLAVA 26. júna (SITA) - Herečka Angelina Joliová si možno čoskoro sadne na kráľovský trón. Uchádza sa totiž o úlohu ruskej cárovnej Kataríny Veľkej v pripravovanom filme spoločnosti Disney Láska ...

26. jún 2003 o 14:55 SITA

BRATISLAVA 26. júna (SITA) - Herečka Angelina Joliová si možno čoskoro sadne na kráľovský trón. Uchádza sa totiž o úlohu ruskej cárovnej Kataríny Veľkej v pripravovanom filme spoločnosti Disney Láska a sláva. Príbeh, ktorý sa točí okolo americkej vyslankyne na ruskom cárskom dvore, má nakrútiť Randall Wallace, autor scenára k filmu Pearl Harbor. Angelina, ktorá sa v týchto dňoch vracia do kín ako akčná hrdinka Lara Croftová, dokončila v poslednom čase prácu na filmoch Beyond Borders (Za hranicami) a The World of Tomorrow (Svet zajtrajška).