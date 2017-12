Po krtkovi prichádzam už ja

„Myslela som, že ma už nič nedojme,“ povedala dojatá JIŘINA BOHDALOVÁ (1931) pri preberaní mosadznej tabuľky, ktorú v stredu vlastnoručne pripevnila na Most slávy v Trenčianskych Tepliciach.

27. jún 2003 o 0:00 ĽUDO PETRÁNSKY, Trenčianske Teplice

Jiřina Bohdalová na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach. FOTO SME – PAVOL MAJER

„Len ma ju pekne nechajte zašraubovať,“ nezakrývala komediálne vlohy a priznala sa, že už len keď ju vidí pri podobnej práci jej mladšia sestra, okamžite je z nej unavená. Jiřina Bohdalová prišla do Trenčianskych Teplíc priamo z nakrúcania televízneho filmu Bankrotáři, ktorý na Morave pripravuje režisér Zdeněk Zelenka.

O čom bude nový film?

„Režisér Zelenka, ktorý je zároveň aj scenáristom, nám pripravil anglický humor v jeho jemnejšom razení. Keďže som poverčivá, viac nepoviem. Až po prvom hrubom zostrihu uvidím, či sa to podarilo.“

Akú vám dal Zdeněk Zelenka úlohu?

„Samozrejme, dámu v rokoch. Hrám spisovateľku, ktorá ešte nič nenapísala, ale veľmi sa o to snaží.“

To pripomína vaše Pamäti, ktorých vydanie už dlhšie avizujete. Kedy vyjdú?

„Stále ich píšem. Lepšie povedané, diktujem Petrovi Hořejšovi, ktorý spletité spomienky ukladá do zrozumiteľných viet.“

Čo najradšej čítate?

„Scenáre, ktoré sú mi šité na telo. Ach, zlatý Jirko Hubač. Ale prečítam si aj niečo iné. A najradšej? Knihy o varení.“

A kedy ich čítate, keď ste taká vyťažená?

„Vo vani. Keď si ju napustím, relaxujem a tam varím. To by ste neverili, čo za recepty sú tam a do čoho sa ja vo vani púšťam.“

A okrem kuchárok?

„Pekné čítanie si nechávam na leto, na chalupu. Rada čítam v jednom záťahu.“

Raz ste povedali, že sa nerada pozeráte na komédie. Prečo?

„Asi nechcem nič okopírovať. Nemám veľmi čas chodiť do kina, preto si filmy požičiavam vo videopožičovniach.“

Aké sú to filmy?

„Milujem vojnové filmy, neznášam horory. No a potom historické drámy. Napríklad Casablancu som videla jedenásťkrát – a to prosím za sebou. Dodnes viem jej hudobný motív.“

Obľúbení herci?

„Humphrey Bogart v Casablance. Potom nádherne stárnuci Jack Nicholson a prvý Bond Sean Connery. Ten by sa celkom hodil ku mne, nie?“

Je známe, že v minulosti ste s dcérou Simonou Stašovou nechceli hrať. Zmenili ste názor?

„Nechcela som ju uprednostňovať, aby si ľudia nemysleli, že vo filme hrá len preto, že som ju tam dostala ja. Povedala som jej, že si herecké miesto musí vybojovať sama.“

Nemala vám to za zlé?

„Spočiatku áno, a aj mne to bolo ľúto. Dnes som však šťastná – môžem jej povedať: Simonka, tvoja sláva je výsledok tvojho snaženia. Keby nám dnes ponúkli režiséri spoločný film, bez zaváhania prikývnem.“

Ktoré obdobie považujete za najšťastnejšie?

„Určite šesťdesiate roky, ale to platilo pre všetky odvetvia kultúry – film, hudbu, divadlo, literatúru. Bolo to skvelé obdobie. V súčasnosti čakáme, aby sa zopakovalo. Dúfame, že spisovatelia a dramatici, ktorí tvrdili, že nemôžu písať, s niečím konečne prídu.“

A temné časy?

„Boli aj zákazy. Napríklad po trezorovom Uchu som jedenásť rokov nenakrúcala, ale obdobie som vyplnila televíziou. Aby som to upresnila, mňa to až tak nebolelo ako niektorých hercov, ktorí nemohli hrať vôbec.“

Vaše meno sa dávalo do súvislosti s ŠtB, aj keď ste na rozdiel od iných nemali takzvaný viazací akt. Ako to vnímate?

„Na nikoho som nedonášala, mám čisté svedomie.“

Čo bude ďalej? Máte pred sebou ešte vysnívanú postavu?

„Nikdy som nemala konkrétne sny, lebo sny sú na to, aby sa neplnili. Mám sa príliš rada na to, aby som sa sklamávala.“

Najobľúbenejšie postavy Ucho a Fany

„Obidva filmy Karla Kachyňu sú skvelé, pretože on vie, čo nakrúca. Je maximalista. Fany mi zase napísal Jiří Hubač na telo a ja som do jeho postavy vkročila ako do pohodlných topánok.“

Rozprávky pre deti

„Vďaka nim sa nemusím divákom predstavovať. Starnú so mnou. Do troch rokov to má na starosti krtko, potom som si ich prevzala do opatery ja.“

Televarieté

„Spolupráca s Vladimírom Dvořákom bola nezabudnuteľná. Pri tejto spomienke sa domnievam, že kedysi bol humor lepší, a to aj napriek cenzúre. Vladimírovi sa do repliky občas podarilo prepašovať nejakú vetu a diváci si ju potom radi prečítali medzi riadkami ako protirežimnú.“

(pet)