Renée hrá Janis

Dlhoročné hľadanie filmovej predstaviteľky legendárnej rockovej speváčky Janis Joplinovej prinieslo kladný výsledok.

27. jún 2003 o 0:00

Interpretku, ktorá zomrela v roku 1970 vo veku iba 27 rokov, stvárni v pripravovanom filme Piece Of My Heart, ktorého nakrúcanie by sa malo začať v prvých mesiacoch budúceho roka, predstaviteľka titulnej úlohy z filmu Denník Bridget Jonesovej Renée Zellwegerová, ktorá excelovala aj v mimoriadne úspešnej filmovej adaptácii muzikálu Chicago. Mimochodom, herečku a speváčku, ktorú stvárni na striebornom plátne, spája pôvod. Obe sa narodili v americkom štáte Texas. (čtk)