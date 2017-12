Záverečné predstavenie divadelnej sezóny v Trnave zrušili

Trnava 27. júna (TASR) - Dnešné predstavenie Malé zemiakové blues v Divadle Jána Palárika v Trnave je zrušené pre práceneschopnosť herca Juraja Benčíka.

27. jún 2003 o 10:28 TASR

Toho údajne fyzicky napadol riaditeľ divadla Emil Nedielka počas utorkového predstavenia.

Vedúci odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja, zriaďovateľa divadla, Viliam Kubányi nemieni incident riešiť, kým tak neurobí polícia. "Aktéri údajného incidentu podali trestné oznámenie na polícii, to je to najlepšie, čo mohli urobiť. Ja by som nerád robil vyšetrovateľa, zvlášť v prípade, ak je tu tvrdenie proti tvrdeniu," hovorí Kubányi. Niektorí pracovníci divadla tvrdia, že Juraj Benčík hrubo urazil riaditeľa. Namiesto repliky o neschopnom manažérovi baru vypustil z úst vetu o posr... riaditeľovi divadla, ktorý ide o tri roky do dôchodku. Benčíkovi sa po sezóne končí zmluva a Nedielka mu ju podľa nich nechcel predĺžiť.

Spoluautor scenára Roman Féder tvrdí, že divadlo je aj o improvizácii, ale na výraz "posr... riaditeľ" si nespomína. V každom prípade však reakciu Nedielku považuje za neadekvátnu.

Polícii by mal pri prešetrovaní incidentu pomôcť videozáznam, ktorý si dali z predstavenia urobiť herci. Malé zemiakové blues je ich autorským počinom, ktorý chceli prihlásiť na niektoré divadelné festivaly.