Sean Penn vyhral prvé súdne kolo proti Stevovi Bingovi

BRATISLAVA 27. júna (SITA) - V miliónovom súdnom spore medzi hercom Seanom Pennom a producentom Stevom Bingom vyhral prvé kolo Sean Penn. Sudca v Los Angeles zamietol Bingovu hlavnú sťažnosť, podľa ktorej ho Penn vydieral. Producent Steve Bing má teraz tr

idsať dní na to, aby obnovil svoju 15-miliónovú žalobu proti hollywoodskej hviezde. Pôvodne chceli Bing a Penn nakrútiť komédiu Why Men Shouldn´t Marry (Prečo by sa muži nemali ženiť. Potom však Penn Binga zažaloval a žiadal odškodnenie za to, že ho Bing z nečistých dôvodov vyhodil. Bingovi vraj vadila jeho kritika Bushovej politiky. Bing na to zareagoval okamžitou žalobou za vydieranie.