Na Pohode vystúpi The Cardigans so všetkými efektmi

BRATISLAVA 28. júna (SITA) - Diváci trenčianskeho festivalu Pohoda uvidia vystúpenie švédskej skupiny The Cardigans so všetkými efektmi. Ich koncert v Trenčíne bude rovnaký, ako ho zažívajú ich priaznivci v iných európskych mestách, povedala pre agentúru

28. jún 2003 o 11:34 NULL

SITA jedna z organizátoriek Katarína Ovečková. Dodala, že skupina pricestuje na Slovensko s kamiónom so špeciálnymi pódiovými dekoráciami, ktoré majú aj prostredníctvom kryštálových lustrov navodiť správnu komornú atmosféru. Na hlavnom pódiu v piatok 18. júla vystúpia Švédi v rámci svojho turné k aktuálnemu albumu Long Gone Before Daylight. Z Pohody budú pokračovať v koncertnej šnúre a odídu do švajčiarskeho Bernu.

Okrem tejto "dobrej" správy pre návštevníkov Pohody má Ovečková aj jednu zlú. Všetky lístky za zvýhodnenú cenu 690 korún sú už totiž vypredané. Na oba festivalové dni, 18. a 19. júla, si teda záujemcovia musia kúpiť lístok za 750 korún, čo je suma platná do 13. júla. Potom sa bude zvyšovať na 850 korún.