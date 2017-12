Legendárna britská skupina Slade koncertovala v Hornej Potôni

28. jún 2003 o 12:38 TASR

Horná Potôň 28. júna (TASR) - Dotknúť sa legendy, britskej rockovej skupiny Slade, prišla zo soboty na nedeľu na koncert do Hornej Potône v Dunajskostredskom okrese necelá tisícka fanúšikov.

Podujatie na trávniku miestneho futbalového štadióna organizátori spojili s medzinárodným zrazom motorkárov. Z ohlasovaných stoviek motoriek prišlo asi 80 strojov, ktoré s niekoľkými stánkami na pivo, cigánskou a pečenými rybami dotvárali kolorit koncertu.

Vidieť na vlastné oči legendárny Slade, navyše v malej obci na Slovensku, nebýva každodennou udalosťou. Vidiecke pomery sa však do istej miery podpísali pod kvalitu koncertu. Menej kvalitná aparatúra, hudobné echo odrážajúce sa od okolitých budov, neposkytli v plnom rozsahu očakávaný zážitok. Ba ani Slade, oslavujúci v tomto roku 35. výročie, už nie je tou kapelou, ktorá dokázala uchvátiť tak, ako pred niekoľkými desaťročiami. Klasické hity ako ďcause I love you, Weďre crazzy now, či Good bye to Jane v remixovom podaní dosť zaostávali najmä v hlasovej interpretácii a dnes sa už len ťažko dajú porovnať s kedysi brilantným, vysokým a jemne zachrípnutým vokálom Noddy Holdera. Sklamaný však nemusel byť nikto, veď v Hornej Potôni smažia výbornú cigánsku pečienku.

Koncert možno označiť za charitatívny, organizátori sa rozhodli ponúknuť čistý výnos z akcie sociálnemu ústavu v Trsticiach.