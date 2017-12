Sarah Connorová čaká bábätko

Hamburg 29. júna (TASR) - Popová hviezda Sarah Connorová (23) je podľa nemeckých bulvárnych novín Bild v treťom mesiaci tehotenstva.

29. jún 2003

Populárna speváčka pochádzajúca z mesta Delmenhorst v Dolnom Sasku novinám prezradila, že otcom dieťaťa je jej priateľ Marc Terenzi (25), šéf chlapčenskej kapely Natural.

Sarah sa tiež zdôverila, že o dieťati vie už štyri týždne a obaja sa naň veľmi tešia.

Dvadsaťtriročná speváčka pochádza z nemecko-americkej rodiny s írskymi predkami. Do sveta populárnej hudby definitívne prerazila svojim tretím singlom From Sarah with Love.

V Marci 2002 sa stala v Nemecku najlepšou národnou umelkyňou v kategórii rock/pop.