Zomrel David Newman, autor scenára k filmu Bonnie and Clyde

BRATISLAVA 29. júna (SITA) - V noci zo štvrtka na piatok zomrel v New Yorku vo veku 66 rokov scenárista David Newman. Autor scenára k slávnemu gangsterskému filmu Bonnie and Clyde podľahol podľa americkej tlače následkom mozgovej porážky. Spolu so scenári

29. jún 2003 o 16:43

Hoci mu mnohí vyčítali glorifikáciu násilia a zločinu, získal vďaka priazni publika 10 nominácií na Oscara. David Newman napísal s Bentonom ešte scenár k filmom Dvaja špinaví prašivci a Čo sa deje, doktor?. V roku 1978 napísal so svojou ženou Leslie scenár k filmu Superman.