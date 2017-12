Vpád nejasnej hudby

Pest Necessary Measures * Ninja Tune/Wegart

30. jún 2003 o 12:00 Marian Jaslovský

Pokiaľ patríte medzi tých, ktorí považujú príjemnosť v súvislosti s hudbou za estetickú kvalitu (Čo je to za muziku? Taká príjemná.), mám hneď na úvod jedno varovanie. Hudba skupiny Pest príjemná nie je. Pri tomto albume sa pravdepodobne neoddáte chilloutovému relaxu a vysoko pozitívnym vibráciám.

Pest, to sú piati mladí ľudia z južného Londýna. Ich hudobné skúsenosti sa rozchádzajú. Jazzový gitarista, klasický violončelista, producent techno hudby, trombonista/hráč na africké bubny, funkový a hiphopový DJ. Ich debut je znepokojivý a nepokojný, do členitej koláže kombinuje navzájom nesúvisiace vplyvy. Nie je to čierna hudba, a pritom počuť funky, vôbec to nie je jazz, ale gitarista hrá na lubovú (dutú) gitaru s tónom ako George Benson bebopové behy. Nie je to ani nu jazz, aj keď sa občas ozve nujazzový elektrický klavír a príslušné rytmické modely. Počujeme čosi z laswellovského zvukového videnia sveta alebo z výletov progresívneho rocku, ale nie je to proklamatívna avantgarda, Pest majú radi tanečnú hudbu. Aj hip hop. A tiež majú radi sample a retro zvuky syntetizátorov ako z elektronickej hudby deväťdesiatych rokov. A aby toho nebolo málo, občas sú tu aj motívy ako z vážnej hudby, samozrejme, pritlačené k stene citovými frustráciami 21. storočia. A vzápätí jednoduchý punkový garážový motív. A tak ďalej. Až album končí a ostáva len trochu zmätku a pocit, že nad týmto albumom treba premýšľať a niečo do počúvania aj vložiť. A o to ide.

Takto napísané sa môže zdať, že Necessary Measures je pekný guláš. Ale v konečnom dôsledku je debut Pest vybrúsený, priamočiary a inteligentný. Žiadna chlapčenská hra, z ktorej náhodou vzišlo niečo zaujímavé, ale ucelená výpoveď, trúfam si povedať, umelecká. Pre mňa to bol jeden z objavov posledných mesiacov.

Necessary Measures sú viac-menej inštrumentálky, ľudský hlas počujeme len ako sample a výnimočne rap. Mohla by to byť scéna. Film si domyslite. Ale pravdepodobne to bude dokument o tejto čudnej dobe, ktorá prišla o veľké idey a jednotiace myšlienky. O ktorej sa nedá povedať nič jednoznačné. Tak, ako o tejto hudbe.